«Ввозим лишь то, что не можем выращивать сами»: Мишустин заявил, что у России одна из лучших позиций по продовольствию в мире

Сбор урожая кукурузы, Красноярский край. Фото: Мария ЛЕНЦ

Россия - одна из самых надежных стран в мире с точки зрения продовольственной безопасности. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин, выступая в пятницу на пленарном заседании Евразийского конгресса в Сочи.

Мишустин отметил, что Россия готова делиться своими лучшими практиками с дружественными странами. Премьер напомнил, что в прошлом году Россия достигла значений, отраженных в национальной доктрине продовольственной безопасности. А по производству зерна и растительного масла планы и вовсе были превышены вдвое.

- В полтора раза по рыбе, добились целевых значений по сахару, по мясу, максимально приблизились по картофелю и по овощам, - перечислил продовольственные достижения премьер.

Мишустин подчеркнул, что Россия продолжает добросовестно исполнять международные контракты по экспорту сельхозпродукции, удобрений и энергоносителей по всему миру, в том числе по предоставлению гуманитарной помощи жителям наиболее нуждающихся в продовольствии государств.

В то же время, как отметил премьер, санкции Запада в отношении России разбалансировали мировой рынок продовольствия. Началось с того, что Запад попытался ускорено перейти на возобновляемые источники энергии. Это привело к росту тарифов на транспортные перевозки, стоимость удобрений с 2020 года увеличилась уже втрое - до 80% затрат на их производство приходится на природный газ.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на пленарном заседании III Евразийского конгресса. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В то же время, как заявил Мишустин, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут вместе решать продовольственные проблемы. В объединение входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

- Мы обладаем уникальным агропромышленным потенциалом, который показывает положительную динамику даже в текущих непростых условиях, - заметил Мишустин.

Он обратил внимание на то, что в Евразии сосредоточена почти десятая часть мировых пахотных площадей, а также постоянных пастбищ, сенокосных угодий. По словам Мишустина, есть возможности для их дальнейшего расширения и повышения эффективности использования.

ЕАЭС уже достиг уровня самообеспеченности по большинству продовольственных товаров в 80-95%. Как отметил премьер, по основным видам продовольствия - зерну, растительным маслам, свинине, баранине, сахару, яйцам - спрос покрывается за счет собственных производств. Это уже позволяет говорить о независимости стран ЕАЭС в продовольственной сфере.

- Из третьих стран ввозим лишь то, что не можем выращивать сами. В первую очередь из-за природных условий, - пояснил Мишустин.

По словам Мишустина, если страны ЕАЭС объединят усилия, то в перспективе они смогут прокормить вдвое больше числа их жителей.

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