Искусственный интеллект обнаружил новые запасы нефти в ХМАО и Томской области

Всего за несколько минут искусственный интеллект может обработать данные с тысячи скважин. Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

Нейросети сегодня широко применяются в самых разных сферах - от промышленности до творчества. В нефтегазовой отрасли искусственный интеллект помогает находить новые залежи углеводородов. Цифровая геологоразведка позволяет находить запасы там, где их не смогли отыскать традиционными способами. Уникальную цифровую программу разработали и активно используют в «Газпром нефти». Недавно нейросеть обнаружила новые залежи нв Ханты-Мансийском АО и в Томской области на Вахском месторождении. По предварительным оценкам экспертов, начальные запасы нефти здесь составляют не менее 100 тысяч тонн. Специалисты уже начали добывать углеводороды из найденных пластов.

Преимущество искусственного интеллекта – в способности обрабатывать огромные объемы информации за короткое время. Обученная на опыте экспертов компании нейросеть исследует данные с действующих скважин и помогает обнаружить нефть, которая раньше была «невидима» для геологов. Всего за несколько минут искусственный интеллект может обработать сведения о тысяче скважин. При этом программа использует весь объем геологических и геофизических материалов, накопленных в «Газпром нефти» за многие годы. На основе этой информации нейросеть прогнозирует, где могут располагаться новые залежи углеводородов на уже разрабатываемых месторождениях. Плюс этого метода в том, что для добычи таких запасов не нужно строить новую инфраструктуру – достаточно просто настроить действующие скважины.

«Газпром нефть» уже несколько лет успешно применяет технологии искусственного интеллекта для разведки новых запасов. В 2019 году нейросеть обнаружила большие залежи нефти на Вынгапуровском месторождении в ЯНАО. Цифровая программа активно используется при добыче углеводородов в Томской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.