Половина россиян считает, что в стране слишком много вредных мультиков

33% россиян с сожалением отмечают, что на телевидении развелось слишком много некачественных мультсериалов Фото: Shutterstock

«Все плохое берет от Маши»: родители массово жалуются на современные мультики, говорят, что они учат малышей хулиганству и плохим манерам. Под раздачу попали сериалы «Маша и Медведь», «Барбоскины», Домовой Буба и многие другие. Как оказалось, современными мультсериалами недовольны аж половина жителей страны. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

33% россиян с сожалением отмечают, что на телевидении развелось слишком много некачественных мультсериалов, где персонажи не учат детей ничему хорошему, а только хулиганят, кричат, все крушат и подают плохой пример.

«На счет «Маша и медведя» согласна. Слишком популярен и раскручен был везде этот мульт. Дерзкая Маша вечно над мишкой издевается. Приучает девочек быть абьюзершами», - говорит участница опроса.

А еще 26% респондентов и вовсе считают, что современные мультфильмы нужно запретить, настолько они плохи.

Хотя нашлись и те, кто считает, что не все современные сериалы такие уж плохие. Некачественный контент действительно есть, но ведь такие мультики можно не показывать детям, а включать только добрые и обучающие. Такого мнения придерживаются 18% россиян.

«Бодо Бородо помог ребенку научиться читать и узнать необходимые вещи при путешествии, с Синим Трактором и Котэ научились считать, Мультмама помогла освоить алфавит и формы. Хорошие и познавательные мультфильмы есть, и их довольно много, просто нужно ограничивать время просмотра и, конечно, выбирать, что смотреть, а что нет», - говорит участница исследования.

«Я не согласна, что «Маша и медведь» плохой сериал. В каждой серии этого мультика есть мораль, Маша понимает, что была не права и исправляется. Сама или с подсказками всех зверюшек. Я часто заводила разговор с дочками, какая Маша плохая и плохо себя ведет, а они мне в ответ кучу аргументов о том, что она хорошая, просто маленькая и еще не умеет, но научится обязательно к концу серии», - делится своим опытом другая.

9% опрошенных говорят, что мультфильмы – это просто развлечение, они не могут научить ребенка хорошему или плохому. Этому должны учить родители, и разбирать, в том числе, с детьми просмотренные сериалы, чтобы ребенок делал правильные выводы.

«Родители, все плохое, так же как и хорошее, дети берут от вас. И мультики здесь не при чем», - уверяет участница опроса.

«Родители с радостью свалят все на кого-нибудь. Лишь бы оправдать свою лень и нежелание заниматься воспитанием своих детей», - кивает другой.

И только 8% опрошенных считают, что современные мультфильмы, в большинстве своем, хорошие и учат малышей правильным вещам.

Оставшиеся 6% признались, что не видели современных мультфильмов и не могут оценить их качество.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 10,9 тысячи человек.