Важные изменения в сфере такси: в некоторых городах России обновится тариф

В Махачкале таксопарки совместно с Яндексом приняли решение о необходимости обновления тарифов на поездки в такси. Предполагается, что корректировка тарифов будет плавной и для пассажиров практически незаметной. К примеру, если раньше поездка по маршруту в 5 км и продолжительностью около десяти минут в тарифе «Эконом» стоила 110 рублей, то теперь пассажир заплатит за нее 123 рубля.

По данным таксопарков, корректировка тарифов позволит привлечь на линию больше водителей, так как их доход увеличится. При этом за счет того, что водителей станет больше, пассажиры в итоге будут реже сталкиваться с повышающим коэффициентом на поездки. Чем больше машин на линии, тем реже срабатывает повышающий коэффициент — он необходим, чтобы люди могли уехать на такси, когда это нужно срочно. Стоит учитывать, что на итоговую цену влияют не только тарифы, но и другие факторы: например, объем спроса на поездки, количество свободных машин на линии, расстояние и длительность поездки.