Владимир Машков сделал ставку на «Смертельный номер»

Фото: Екатерина ЦВЕТКОВА

Театралы помнят это название. Почти тридцать лет назад в «Табакерке» вышел очень успешный спектакль, лауреат множества театральных премий, гость международных фестивалей, лидер афиш и т.д. и т.п.. Это был спектакль-праздник, цирк на театральной сцене, который Владимир Машков поставил в 1994 году по пьесе драматурга Олега Антонова (позже они снова встретятся на фильме «Сирота казанская»). Эту пьесу Антонов написал специально для театра Олега Табакова.

Фото: Екатерина ЦВЕТКОВА

В первой версии «Смертельного номера» играли ещё молодые Андрей Панин, Сергей Угрюмов, Сергей Беляев, Виталий Егоров и Андрей Смоляков. В новую редакцию спектакля Машков пригласил нынешнюю талантливую молодежь, которых воспитали ученики Табакова. На место Угрюмова, Егорова, Смолякова... пришли Владислав Наумов, Артур Касимов, Севастьян Смышников, Владислав Миллер, Егор Хохлов. Все пятеро играют так что у зрителей дух захватывает от восторга, при том что история очень сложная для исполнения. Режиссер поставил большие задачи: петь, танцевать, показывать фокусы, носиться по сцене наперегонки... Гимн театру и актерству в высоком его воплощении.

Фото: Екатерина ЦВЕТКОВА

Ночь. 1913 год. В шатре бродячего цирка Клоун репетирует смертельный номер, чтобы завтра удивить публику. Он на манеже один. Клоун тяжело поднимается по веревочной лестнице, пыхтит, что-то бормочет себе под нос и… вдруг срывается, падает на манеж. Из него вылетает душа. А из облака пыли появляются четыре клоуна: Рыжий, Белый, Черный и Длинный, которые склоняются над упавшим телом. Каждый зритель по-своему решит, кто они. То ли это четверка клоунов, которые решили занять место погибшего коллеги. То ли это четыре грани его темперамента, его таланты. Душа...

Фото: Екатерина ЦВЕТКОВА

Душа Клоуна вылетела на свободу и отправилась в путешествие. Надолго ли? Навсегда? В этот момент истины, когда непонятно, что будет дальше, придет ли Клоун в себя или нет, разворачивается действие. Первоначально жанр спектакля назывался «балаганом в двух частях». Что справедливо: это феерия с фантастическими трюками, клоунадой, надуманными страстями, где любая высказанная мысль - повод для импровизации. На арене бродячего цирка разыгрывается эффектное зрелище с красивыми костюмами (художник Александр Боровский), уникальными техническими возможностями новой сцены «Табакерки», с пиротехническими эффектами, с иллюзионными номерами, клоунскими репризами и магической музыкой Майкла Наймана. У зрителей оно вызывает почти детские, как в цирке, взрывы хохота. И аплодисменты такие, что к концу спектакля публика отбивает себе ладоши.

Но при кажущейся легкости это все-таки еще и философская притча, трагикомедия, что не убивает цирка и магию театра.

Спектакль «Смертельный номер» — это история об артисте. Почему одни становятся успешными, а другие не могут реализоваться. Четыре клоуна, пригвождённые к манежу, в ожидании часа Х похожи на персонажей театра абсурда. Каждый из четырёх уверен, что именно он достоин занять место погибшего и в жизни и на арене. Каждый готовит свой «смертельный номер» и готов бороться за это место до конца!

- Для артиста каждый выход на сцену - это смертельный номер. Неудача может быть страшнее смерти. Главная ставка в этой игре – успех, — говорит Владимир Машков. - Наша жизнь это тоже смертельный номер. Мы всё делаем в надежде на успех, радость, признание, чувство жизни…

Вот об этом спектакль.

«Смертельный номер» посвящен памяти великих волшебников манежа. В конце спектакля на экране появляются размытые портреты знаменитых клоунов: Юрия Никулина, Леонида Енгибарова, Михаила Румянцева (Карандаш), Олега Попова… Они были гениями сцены. Но им пришла достойная смена, ибо искусство торжествует над смертью. Ну а Клоун, погибший в прологе, в финале оживает и вновь появляется, приветствую публику радостным криком «А вот и я!».

Где: Театр Олега Табакова.

Когда: 16, 17, 25, 26 июня.

Цена билетов: 5000 - 10000 руб.