Солдаты ВСУ на бронемашине M113. Фото: REUTERS

Киев не учится на ошибках и гробит людей

Минобороны России сообщает, что «лучшая армия Европы» продолжает ломиться как ошпаренная на наши позиции на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. В районе Времевского выступа группировка войск «Восток» отразила четыре атаки ВСУ в районах Левадного Запорожской области, Новоселки, Сторожевого и Нескучного в ДНР. На Запорожском направлении за сутки отразили две атаки националистов в районах Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области. Южнее города Орехов «Солнцепеки» дали огня 47-й мехбригаде ВСУ. Поражены резервы противника в районах Гуляй Поле, Омельник и Преображенка. Общие потери потомков Бандеры таковы: до 680 националистов, 35 танков, 11 БМП, 19 боевых бронемашин, шесть автомобилей, в том числе три HMMWV, и французская САУ Cezar. «Южная» группировка войск на Донецком направлении отразила шесть атак 110-й механизированной, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в Химике, Красногоровке, Первомайском и на северной окраины Марьинки ДНР. Не повезло четырем сотням боевиков, четырем танкам, 8 БМП, американской артсистеме М777 и гаубице «Мста-Б». А в Красногоровке сожгли склад боеприпасов 79-й ДШБ ВСУ. Неудачно десантировались.

Голландцы отмывают золото, находя «нужные руки»

Киеву уйдет скифское золото из крымских музеев. Так решил Верховный суд Нидерландов. Он поддержал решение предыдущей инстанции. Керченский историко-культурный заповедник, Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и «Херсонес Таврический» – направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку «Крым – золотой остров в Черном море». В коллекции 2 тысячи предметов. Крымские музеи в иске к голландскому музею Алларда Пирсона требовали вернуть все на полуостров. Но окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что «скифское золото» принадлежит Украине. И должно быть передано в Киев. Про то, что золото это находили археологи сначала Российской империи, а потом СССР на территории, которая сотни лет была российской (потом советской) – никого, понятное дело не волнует. И слова русского поэта Блока «да, скифы мы» никто не помнит – в Амстердаме точно.

С другой стороны в нашем МИД заметили, что это первый прецедент, когда в судебном решении Нидерланды признали что Крым является частью России. Судебный протокол опубликован, слова обратно уже не возьмешь...

Планомерно выжигают нападавших на Белгородскую область

Российские артиллеристы нанесли мощный огневой удар по позициям ВСУ, расположенным у границ Белгородской области, уничтожив украинский опорный пункт и оператора беспилотника. Украинские подразделения были выявлены в лесном массиве и после уничтожены расчетами гаубиц МСТА-Б. Рагули потом снова направили БПЛА на Белгородчину. Ничего, и на этот птичник найдется своя лиса.

Чем займется Запорожское ополчение

Евгений Балицкий, глава Запорожской области, сообщил что в регионе создано народное ополчение. Его участники приняли присягу и начнут патрулировать запорожские города и села вместе с полицией и комендатурой.

Три богатыря в Париже обсудят защиту Киева

Олаф, Анджей и Эммануэль в Париже обсудят предоставления Украине гарантий безопасности до ее вступления в НАТО. Переговоры состоятся 12 июня. Шольц, Дуда и Макрон хотят послать «сильный сигнал Москве» в тот момент, когда «Украина переходит в контрнаступление». Хватит злоупотреблять «бордо», почитайте сводки Минобороны РФ. Ну или хотя бы спутниковые снимки посмотрите, а также отчеты с польских погостов.

Что затоплено на правом берегу Днепра, и что на левом

Александр Прокудин, назначенный Киевом присматривать за Херсоном, сообщил, что свыше 3,6 тысяч домов были затоплены в более чем 30 населенных пунктах подконтрольной Киеву части Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Эвакуировано 2 352 человека. На левобережье затоплено более 22 тысяч домов, эвакуировано боле 7 тысяч человек, погибло 8 мирных жителей. Так кому нужно было разрушать Каховскую ГЭС?

На родине Зеленского предприятия встали без днепровской воды

Заводы Кривого Рога (там родился нынешний лидер страны) приостановили работу из-за ситуации с водоснабжением после разрушения Каховской гидроэлектростанции. А Александр Викул, мэр Кривого Рога, пояснил, что воды в городе хватит на месяц при условии экономного потребления. Крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины «Арселор Миттал Кривой Рог» сообщило, что временно приостановило выплавку стали из-за разрушения Каховской ГЭС. Передавайте привет земляку в Киев.

Зеленский пытается все спихнуть с больной головы на здоровую

Шестой президент незалежной провел сеанс видеосвязи с экспертами и мировыми экологическими активистами по вопросу последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС. Были затоплены, по информации Зеленского, склады с химикатами и удобрениями, хранилища горючего, могильники животных. Из них как минимум два «с сибиреязвенными захоронениями». Трагикомик обратил внимание, что в результате ЧП под угрозой гибели находятся десятки тысяч птиц и двадцать тысяч диких животных. Но сам то знает, что главная угроза таится для краснокнижных зверюшек и пернатых на Банковой – вот где язва.

Верховный встретился с генералами — но без Залужного

Лидер незалежной опубликовал фото с «важной» встречи с армейским командованием. «Комаренко, Сырский, Тарнавский. Важная встреча», – подпись к снимку. Александр Комаренко – начальник оперативного управления штаба командования сухопутных войск ВСУ. Александр Сырский – командующий сухопутными войсками ВСУ и оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица». Александр Тарнавский – командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия». А где командующий ВСУ Залужный? Неужели ночами носится на «леопарде» меж минных полей в Запорожье?

Американского атташе ограбили в киевском парке имени Шевченко

Атташе посольства США в Киеве ограбили в столичном парке имени великого украинского поэта Шевченко. У дипломата из самой дружественной страны украли IPhone 12 и кошелек с банковскими картами. С одной из которых преступник успел снять 400 долларов. В момент ограбления, как говорят злые языки, сам дипломат был под мухой. Его вещи были застрахованы, и он обратился в полицию ради страхового возмещения. Может, он полицейским еще и стихи Кобзаря почитал? В переводе на язык Шекспира?

До ООН наконец дошло, что в ВСУ воюют нацисты

Стефан Дюжаррик, официальный представитель генсека ООН, так отреагировал на сообщения американских СМИ об использовании украинскими военными нацистской символики: «Организация Объединенных наций выступает против нацистов и использования подобной символики». Но добавил, что подлинность сообщений американской прессы о свастиках на рукаве «воинов света» он не может проверить. А это просто – езжайте в Мариуполь или Северодонецк, или Артемовск.

МАГАТЭ шлет чертову дюжину экспертов на Запорожскую АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси приедет на Запорожскую АЭС в Энергодаре в составе делегации из 13 человек. Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил: «Нота департамента безопасности ООН направлена в адрес РФ. С ней работают компетентные органы. Прорабатывается маршрут следования делегации МАГАТЭ. Представленный список делегации состоит из 13 человек». Это будет третий визит на станцию. И каждый раз они не могут рассмотреть, кто же представляет реальную угрозу для мирного атома.

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