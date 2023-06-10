Последние новости о ситуации вокруг Украины на 10 июня 2023 года: Сколько ВСУ потеряли на пятый день наступления, и почему Зеленский потерял Залужного

Солдаты ВСУ на бронемашине M113.
Фото: REUTERS
Минобороны России сообщает, что «лучшая армия Европы» продолжает ломиться как ошпаренная на наши позиции на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. В районе Времевского выступа группировка войск «Восток» отразила четыре атаки ВСУ в районах Левадного Запорожской области, Новоселки, Сторожевого и Нескучного в ДНР. На Запорожском направлении за сутки отразили две атаки националистов в районах Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области. Южнее города Орехов «Солнцепеки» дали огня 47-й мехбригаде ВСУ. Поражены резервы противника в районах Гуляй Поле, Омельник и Преображенка. Общие потери потомков Бандеры таковы: до 680 националистов, 35 танков, 11 БМП, 19 боевых бронемашин, шесть автомобилей, в том числе три HMMWV, и французская САУ Cezar. «Южная» группировка войск на Донецком направлении отразила шесть атак 110-й механизированной, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в Химике, Красногоровке, Первомайском и на северной окраины Марьинки ДНР. Не повезло четырем сотням боевиков, четырем танкам, 8 БМП, американской артсистеме М777 и гаубице «Мста-Б». А в Красногоровке сожгли склад боеприпасов 79-й ДШБ ВСУ. Неудачно десантировались.
Киеву уйдет скифское золото из крымских музеев. Так решил Верховный суд Нидерландов. Он поддержал решение предыдущей инстанции. Керченский историко-культурный заповедник, Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и «Херсонес Таврический» – направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку «Крым – золотой остров в Черном море». В коллекции 2 тысячи предметов. Крымские музеи в иске к голландскому музею Алларда Пирсона требовали вернуть все на полуостров. Но окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что «скифское золото» принадлежит Украине. И должно быть передано в Киев. Про то, что золото это находили археологи сначала Российской империи, а потом СССР на территории, которая сотни лет была российской (потом советской) – никого, понятное дело не волнует. И слова русского поэта Блока «да, скифы мы» никто не помнит – в Амстердаме точно.
С другой стороны в нашем МИД заметили, что это первый прецедент, когда в судебном решении Нидерланды признали что Крым является частью России. Судебный протокол опубликован, слова обратно уже не возьмешь...
Российские артиллеристы нанесли мощный огневой удар по позициям ВСУ, расположенным у границ Белгородской области, уничтожив украинский опорный пункт и оператора беспилотника. Украинские подразделения были выявлены в лесном массиве и после уничтожены расчетами гаубиц МСТА-Б. Рагули потом снова направили БПЛА на Белгородчину. Ничего, и на этот птичник найдется своя лиса.
Евгений Балицкий, глава Запорожской области, сообщил что в регионе создано народное ополчение. Его участники приняли присягу и начнут патрулировать запорожские города и села вместе с полицией и комендатурой.
Олаф, Анджей и Эммануэль в Париже обсудят предоставления Украине гарантий безопасности до ее вступления в НАТО. Переговоры состоятся 12 июня. Шольц, Дуда и Макрон хотят послать «сильный сигнал Москве» в тот момент, когда «Украина переходит в контрнаступление». Хватит злоупотреблять «бордо», почитайте сводки Минобороны РФ. Ну или хотя бы спутниковые снимки посмотрите, а также отчеты с польских погостов.
Александр Прокудин, назначенный Киевом присматривать за Херсоном, сообщил, что свыше 3,6 тысяч домов были затоплены в более чем 30 населенных пунктах подконтрольной Киеву части Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Эвакуировано 2 352 человека. На левобережье затоплено более 22 тысяч домов, эвакуировано боле 7 тысяч человек, погибло 8 мирных жителей. Так кому нужно было разрушать Каховскую ГЭС?
Заводы Кривого Рога (там родился нынешний лидер страны) приостановили работу из-за ситуации с водоснабжением после разрушения Каховской гидроэлектростанции. А Александр Викул, мэр Кривого Рога, пояснил, что воды в городе хватит на месяц при условии экономного потребления. Крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины «Арселор Миттал Кривой Рог» сообщило, что временно приостановило выплавку стали из-за разрушения Каховской ГЭС. Передавайте привет земляку в Киев.
Шестой президент незалежной провел сеанс видеосвязи с экспертами и мировыми экологическими активистами по вопросу последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС. Были затоплены, по информации Зеленского, склады с химикатами и удобрениями, хранилища горючего, могильники животных. Из них как минимум два «с сибиреязвенными захоронениями». Трагикомик обратил внимание, что в результате ЧП под угрозой гибели находятся десятки тысяч птиц и двадцать тысяч диких животных. Но сам то знает, что главная угроза таится для краснокнижных зверюшек и пернатых на Банковой – вот где язва.
Лидер незалежной опубликовал фото с «важной» встречи с армейским командованием. «Комаренко, Сырский, Тарнавский. Важная встреча», – подпись к снимку. Александр Комаренко – начальник оперативного управления штаба командования сухопутных войск ВСУ. Александр Сырский – командующий сухопутными войсками ВСУ и оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица». Александр Тарнавский – командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия». А где командующий ВСУ Залужный? Неужели ночами носится на «леопарде» меж минных полей в Запорожье?
Атташе посольства США в Киеве ограбили в столичном парке имени великого украинского поэта Шевченко. У дипломата из самой дружественной страны украли IPhone 12 и кошелек с банковскими картами. С одной из которых преступник успел снять 400 долларов. В момент ограбления, как говорят злые языки, сам дипломат был под мухой. Его вещи были застрахованы, и он обратился в полицию ради страхового возмещения. Может, он полицейским еще и стихи Кобзаря почитал? В переводе на язык Шекспира?
Стефан Дюжаррик, официальный представитель генсека ООН, так отреагировал на сообщения американских СМИ об использовании украинскими военными нацистской символики: «Организация Объединенных наций выступает против нацистов и использования подобной символики». Но добавил, что подлинность сообщений американской прессы о свастиках на рукаве «воинов света» он не может проверить. А это просто – езжайте в Мариуполь или Северодонецк, или Артемовск.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси приедет на Запорожскую АЭС в Энергодаре в составе делегации из 13 человек. Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил: «Нота департамента безопасности ООН направлена в адрес РФ. С ней работают компетентные органы. Прорабатывается маршрут следования делегации МАГАТЭ. Представленный список делегации состоит из 13 человек». Это будет третий визит на станцию. И каждый раз они не могут рассмотреть, кто же представляет реальную угрозу для мирного атома.
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