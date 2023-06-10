Военная спецоперация на Украине 10 июня 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 июня 2023 года.

Вооруженные силы России нанесли удар по украинским складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотных летательных аппаратов.

Отмечалось, что все назначенные объекты ВСУ были поражены, в результате ударов было нарушено снабжение группировок украинских войск в районах боевых действий.

На Донецком направлении за сутки ВС России в ходе боев уничтожили до 410 военных ВСУ, в том числе 4 танка, 8 боевых машин пехоты, 7 автомобилей, а также американскую артиллерийскую систему М777 и гаубицу «Мста-Б».

Российские военные сбили самолеты МиГ-29 и Су-25 ВСУ в зоне спецоперации, сообщило Минобороны РФ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях общие потери ВСУ составили до 680 украинских военнослужащих, 35 танков, 11 боевых машин пехоты, 19 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, в том числе три HMMWV, а также САУ Caesar производства Франции.

Президент России Владимир Путин высказался об украинском контрнаступлении. По словам главы государства, о том, что оно началось, говорит использование стратегических резервов.

При этом Путин отметил, что за последние несколько дней у армии Киева наблюдаются значительные потери, превышающие «классический показатель».