В Центробанке предложили ввести льготную ипотеку на вторичное жилье

Эльвира Набиуллина. Фото: Марат Абулхатин/Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

В пятницу прошло очередное заседание совета директоров Центробанка по денежно-кредитной политике и традиционная пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Ключевая ставка осталась без изменений — на уровне 7,5% годовых. Примечательно, что она не меняется с сентября прошлого года. Такой долгий срок — впервые за последние семь лет. Что будет с инфляцией в этом году? Почему рубль так сильно ослабляется? И станет ли дешевле ипотека на вторичное жилье?

ИНФЛЯЦИЯ НИЗКАЯ, НО УСКОРЯЕТСЯ

Напомню, в прошлом году инфляция составила 12%. В этом году прогнозы по общему росту цен снижаются. По данным Росстата, с начала года инфляция составила 2,5%. В ЦБ считают, что к концу года она окажется в диапазоне от 4,5 до 6,5%. А в Минэкономразвития дают даже более точную оценку – 5,3% годовых.

В целом, ситуация в экономике стабильная. Инвестиционная активность у бизнеса наблюдается. А потребительский спрос почти достиг антикризисных значений. Граждане переходят от сберегательного поведения к тратам. В том числе активно занимают деньги. Только в мае банки выдали рекордное число займов — 1,41 трлн рублей.

При этом у роста потребительской активности есть и оборотная сторона. Как говорят в ЦБ, это может стать дополнительным проинфляционным фактором. То есть, фактором, который будет толкать цены вверх. Особенно, если за спросом не будет поспевать предложение. К примеру, в ЦБ не уверены, смогут ли наши производители и импортеры обеспечить производство и поставку нужных населению товаров. Кроме того, на постепенный разгон инфляции могут повлиять и другие факторы.

- Дефицит персонала может стать тем ключевым ограничением на стороне предложения, из-за которого возможности наращивания выпуска не смогут удовлетворить растущий спрос, что выльется в ускорение роста цен сверх целевой инфляции вблизи 4%. Кроме того, растут риски дальнейшего ужесточения санкционного режима, особенно в части вторичных санкций. Остаются риски замедления мировой экономики, - заявила Эльвира Набиуллина.

Следующее заседание ЦБ по денежно-кредитной политике запланировано на 21 июля. Есть вероятность, что на нем ЦБ может немного поднять ключевую ставку. Например, на 0,25 процентного пункта. Это движение будет символическим, но покажет, что в ЦБ держат руку на пульсе.

- Мы допускаем возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Масштаб повышения будет зависеть от поступающих данных о динамике цен, инфляционных ожиданий, совокупного спроса. И от того, в какой мере эти данные будут влиять на риски отклонения инфляции от цели вблизи 4% в 2024 году, - пояснила глава ЦБ.

«ГОВОРИТЬ О РЕЗКОМ ОСЛАБЛЕНИИ РУБЛЯ НЕ ОЧЕНЬ КОРРЕКТНО»

Кстати, еще один фактор, который зависит от ключевой ставки, - это курс рубля. Связь здесь обычно следующая. Чем выше ключевая ставка, тем крепче отечественная валюта. Это объясняется тем, что вкладывать деньги в рублях становится выгоднее, чем в тех же долларах или даже юанях. И наоборот, чем ниже ставка, тем меньше спрос на рубль. И тем слабее он становится.

Правда, в последний год эта взаимосвязь практически не работает. Зарубежных инвесторов на российской валютной бирже почти не осталось. А курс формируется соотношением спроса и предложения со стороны экспортеров и импортеров. А им ставки в банках уже не так актуальны. Гораздо важнее – доставка товаров в страну или из страны.

Так что ради удержания курса рубля что-то делать с ключевой ставкой в ЦБ точно не будут. Скорее будут ориентироваться на тот самый баланс между инфляцией и доступностью кредитов. Тем более что ослабление рубля не такое уж и серьезное.

- Конечно, если сравнивать со значениями прошлого лета, то может показаться, что рубль действительно очень сильно ослаб. Но корректнее будет сравнивать с началом прошлого года. В этом случае к доллару ослабление составляет порядка 11%, к евро — 5%, к юаню — 3%. Поэтому говорить, что рубль как-то очень сильно ослаб в результате всех событий, которые произошли за последние полтора года, не очень обоснованно, - пояснил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

ПОЛИТИКА ЦБ - ФУНДАМЕНТ ИЛИ ТОРМОЗ ЭКОНОМИКИ?

Ключевая ставка, по сути, отражает стоимость денег в экономике. Именно под этот процент с небольшой наценкой банки могут брать деньги в долг у ЦБ. То есть, это некий якорь, который привязывает к себе розничные ставки в банках – как по депозитам, так и по кредитам. Ну а все остальное уже делает конкуренция.

При этом ключевая ставка влияет на уровень инфляции. Дирижировать этим инструментом сложно. Движения должны быть отточенными и продуманными. Иначе можно либо получить гиперинфляцию, если опустить ставку слишком низко. Либо остановить экономический рост, если задрать ее слишком высоко. В общем, нужна, как сейчас модно говорить, тонкая настройка и баланс.

Некоторые эксперты часто обвиняют ЦБ в том, что у нас слишком высокая ставка, которая не позволяет экономике активно развиваться. В Центробанке считают, что это не так.

- Мы не тормозим, а способствуем росту экономики, устойчивому, сбалансированному, качественному росту. Без решения задачи ценовой стабильности экономику будет бросать то в жар, то в холод. И после краткосрочного бума может происходить спад, часто сопровождающийся финансовым кризисом. Политика таргетирования инфляции призвана предотвратить такие колебания. Как показал опыт прошлого года, наш режим денежно-кредитной политики может снижать последствия даже серьезных структурных шоков, - пояснила Набиуллина.

За примерами далеко ходить не надо. Игры со слишком низкой ставкой привели к резкому разгону цен в США и странах Евросоюза. Но там последствия из-за устойчивости экономики оказались не такими катастрофическими. Чего не скажешь о Турции, где рост цен уже второй год подряд составляет около 100%. Такой галопирующий рост инвестиционную активность тоже явно не стимулирует. При этом ЦБ Турции держит ставку на очень низком уровне — 12% годовых. И игнорирует традиционную денежно-кредитную политику. А она предполагает, что Центробанк должен поступать следующим образом.

Когда инфляция растет, ЦБ должен поднимать ставку. Тем самым он повышает стоимость кредитов, их берут меньше, денежная масса в экономике снижается. Цены перестают расти. И наоборот. Если рост цен приближается к нулевой отметке, это повод понизить ставку. Тогда кредиты стали будут более доступными, их станут брать больше, денежная масса вырастет и цены снова начнут расти. Инфляция, конечно, вещь неприятная, но небольшой рост цен должен быть всегда. Так уж устроена экономика во всех странах мира.

ДЛЯ КОГО ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ — ДЛЯ БИЗНЕСА ИЛИ ДЛЯ ГРАЖДАН

Россияне стали активно брать кредиты. А банки упростили условия по выдаче. Это привело к кредитному буму. При этом банки активно используют различные хитрости. В частности, одно из нововведений — заниженные ставки по кредитам. То есть, банк рекламирует ставку в 3 — 4% годовых, но такие проценты начисляются на долг лишь в первый месяц. А затем ставка становится рыночной. В ЦБ считают, что такая практика может быть опасной. Особенно, если человеку недостаточно разъяснили, как именно будут начисляться проценты.

- Есть практика, когда людей заманивают заниженными начальными ставками. И люди не вполне понимают, какую итоговую кредитную нагрузку они будут нести, - считает Алексей Заботкин.

В Центробанке уже рекомендовали банкам раскрывать полные условия по таким кредитам. И не только в многостраничном тексте договора, но и в рекламных проспектах. И будет следить за выполнением этих указаний. Но самим заемщикам желательно и самим быть начеку.

При этом в ЦБ считают, что необходимо видоизменить льготные ипотечные программы. Сейчас они охватывают лишь первичный рынок. И приводят к серьезному дисбалансу на жилищном рынке.

- Мы считаем, что широкие льготные программы кредитования жилья хороши для борьбы с кризисом. Но лишь как временная мера. Потому что потом эффекты становятся негативными. Резко растут цены, снижается доступность жилья. Кроме того, мы видим, как сильно разошлись цены на первичном и вторичном рынке — почти на 30%, - пояснила Эльвира Набиуллина.

По ее мнению, нужно больше развивать адресные программы. Чтобы это была мера социальной поддержки населения, а не бизнеса.

- Если мы рассматриваем эти программы не как поддержку отрасли, а как поддержку граждан, тогда у нас должна быть и льгота на покупку жилья на вторичном рынке, - пояснила глава ЦБ.

Правда, рассчитывать на льготу могут точно не все, а лишь определенные категории. Но эти критерии еще предстоит разработать и согласовать с правительством. Решение в данном случае принимают там, а не в Центробанке.

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