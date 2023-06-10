«Каникулы в Арктике» добрались до юга

Следующий марафон запланирован на июль-август. Фото: пресс-служба проекта «Каникулы в Арктике»

Астрахань, Элиста и Туапсе – жители этих городов с 13 мая по 6 июня смогли посетить мультимедийную арктическую экспозицию. Побывать в чуме, где проводились мастер- классы и игры с детьми, посмотреть мультфильмы и фильмы об Арктике. Все это было бесплатным для посетителей, благодаря поддержке социально-ответственного бизнеса. В Астрахани и Элисте прибытие автобуса-музея и проведение марафона обеспечила компания ПАО «Лукойл». В Туапсе подарок ко дню рождения Туапсинского района сделали сразу два предприятия, которые в этом году отмечают свои юбилеи. Это Туапсинский морской торговый порт - старейшее предприятие города, которое празднует 125-летие, и Туапсинский балкерный терминал.

О том, как прошел марафон, рассказали его организаторы. Дадим им слово.

АСТРАХАНЬ

«Мы прибыли в город на Волге, когда жара еще не окутала людей тягучим жаром, ветер разгонял не успевших сплотиться в стаю комаров, одновременно пытаясь сдуть фотозону марафона. Традиционные летние, а не наши арктические, каникулы еще не начались и потому к нам на площадку марафона спешили не только семьи с дошколятами и астраханцы почтенного возраста, но и школьники целыми классами».

Кстати, именно в Астрахани, подростки очень быстро оценили возможность выигрывать различные сувениры в обмен на правильные ответы в нашем вопроснике. Эту информацию подрастающее поколение передавало буквально из уст в уста по близлежащим дворам. В итоге к нам вереницей тянулась ребятня, чтобы получить чек-лист, в автобусе-музее найти ответы на все вопросы и получить приз, соответствующий количеству правильных ответов. Ни в каком другом городе эта опция не имела такой популярности. Молодцы!

- Для меня это самый лучший опыт, как для волонтёра и как для человека, который любит ходить на экскурсии,- оценил марафон «Каникулы в Арктике» астраханский волонтер Данил Бажанов, который проработал все дни на площадке. - Это огромный кладезь информации. Я многое узнал и даже сам попробовал вести экскурсии, настолько я напитался атмосферой Арктики и впечатлениями о ней.

Но не только «Каникулы в Арктике» делились информацией. Кое-что и рассказывали и им. Так, например, старожилы Астрахани поведали историю места стоянки музея. Когда-то на месте Дворца Культуры, что в Парке Аркадия находился сказочный деревянный дворец, но его не пощадила ни судьба, ни время. Он исчез с лица города в 1976 году. Осталась от него лишь не большая, но ценная экспозиция. Она теперь в театре оперы и балета.

СТЕПЬ КАЛМЫЦКАЯ

«Помните старый советский мультфильм «Паровозик из Ромашково»? Главный герой паровозик, всё время останавливался по дороге, чтобы полюбоваться природой. Мы же вынужденно остановились из-за поломки автобуса. И теперь можем перефразировать слова персонажей мультфильмов и воскликнуть: «Безобразие! Что за безобразие? Мы же опоздаем к открытию нашего марафона в Элисту! — Но если мы не увидим волшебный закат в степи, то мы опоздаем на всю весну!» Мы увидели и степь, и закат, и успели к часу открытия. Спасибо всем, кто помогал!»

ЭЛИСТА

В Элисту автобус-музей все-таки успел и три дня марафона «Каникулы в Арктике» в Элисте пролетели мгновенно. В Калмыкии очень активными оказались не только горожане – элистинцы, но и жители из районов.

- К нам привозили детей не экскурсию из посёлков, расположенных далеко от стоянки автобуса-музея, что безусловно приятно, но трудно для детей, поэтому мы задумались над новым алгоритмом составления будущих маршрутов марафона, - рассказывают организаторы.

- Нисколько не жалеем, что проехали 200 км, чтобы посетить ваш музей на колёсах. Получили массу положительных эмоций, - поделилась впечатлениями учитель русского языка и литературы Мария Надбитова. - Экскурсия показала, как велика и грандиозна наша страна и сколько прекрасных чудесных мест. Надеемся, что мы когда-нибудь совершим настоящие путешествие в Арктику. Ребята очень многое узнали, познакомились с арктическими регионами, увидели, как изучают белых медведей, узнали много интересного о народах севера, которые тоже до сих пор кочуют, как наши предки (калмыки) в былые времена.

В свою очередь команда марафона «Каникулы в Арктике», за три дня, конечно же, не успела познакомиться с Элистой. Но на обратном пути на легковом автомобиле доехали до памятника природы республиканского значения – «Одинокий тополь». Деревьев в степи практически нет. А тут огромный и одинокий гигант. Согласно легенде, он появился здесь благодаря буддийскому монаху, который в начале 20 века привез из паломничества в Тибет семена тополя. Из одного семени и вырос этот одинокий гигант. Позднее рядом с ним появилось и святилище.

ТУАПСЕ

В этот город автобус-музей опоздал из-за вынужденного срочного ремонта. Открытие состоялось 2 июня и оно было по южному теплым, но с арктическим ветерком, северными песнями и танцами.

- Кстати, концертом с условным названием «Сияние Севера» мы открывали марафон «Каникулы в Арктике» и в Астрахани, и в Элисте, и в Туапсе! – рассказывают организаторы. В этих городах знают, любят и исполняют песни и танцы северных народов. Спасибо городским учреждениям культуры. Несмотря на то, что информация о марафоне была распространена по многим городским СМИ и социальным сетям, все равно часто встречались люди, которые смотрели на наш автобус-музей и чум с удивлением. В то время, как многие знали, ждали и приезжали к там также из соседних сел. Например, гости из Ольгинки приезжали дважды. Вначале взрослым, а затем детским составом.

Побывали на экскурсии и представители трудовых коллективов инициаторов проведения «Каникул в Арктике» в Туапсе – семьи портовиков Туапсинского морского торгового порта и Туапсинского балкерного терминала. Некоторые дети и взрослые тусовались время на площадке все дни марафона. Особой популярностью пользовался экспонат «Лапа медведя» - точная копия задней лапы медведя, которому проводили медицинский осмотр и снимали мерки на Земле Франца Иосифа, а также кресло пилота с видеоинсталяцией «Авиаучеты белого медведя». К креслу стояла бесконечная очередь из детей после экскурсий.

НАПОСЛЕДОК

Наш марафон закончился вечером 6 июня. Автобус-музей отправился в заслуженный, но краткосрочный отпуск. Ему надо отдохнуть и провести косметический ремонт, интерактивность экспозиции с трудом выдерживает натиск эмоциональных и любопытных детских рук. Всё ведь надо покрутить, понажимать и потрогать. А мы особо и не возражаем, для этого и делали такой «живой» музей, чтобы не только смотреть, но и трогать, запускать, крутить, переставлять и т.д. Будем готовиться к следующему марафону, который запланирован теперь по северным городам в июле-августе 2023г.