«Комсомольская правда» отпраздновала день рождения в кругу друзей

Праздник прошел на Городской ферме на ВДНХ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Столь солидный возраст «Комсомолка» праздновала в кругу друзей. Специально приглашенные профессиональные повара учили собравшихся правильно готовить. Серьезный возраст – серьезная еда. Как правильно обращаться с мясом, из каких частей получаются лучшие стейки - такой мастер-класс провели для любимых партнеров «Комсомольской правды» на Городской ферме на ВДНХ.

Прекрасная погода способствовала прогулкам по ферме. Это контактный зоопарк, где у каждого животного есть домик. Альпака, северный олень, овечки, еноты и еще более 10-ти разных животных каждый день встречают гостей фермы.

Юрий Угринов, пресс-служба Сбербанка: «Прекрасная зеленая цветущая ухоженная локация с множеством приятных закоулков, где легко можно затеряться и нисколько не пожалеть об этом, потому что всему глаз радуется! Ну а если на такой природе еще и устроить чудо пикник-тусовку, то – это самая настоящая формула алхимика. Стейк-вечеринка КП в ВДНХ оставила массу приятных впечатлений и море позитивных эмоций. Спасибо!

На празднике звучали тосты во славу «Комсомолки». Не за горами и красный юбилей – 100 лет! К этому рубежу сегодня уже медиагруппа «Комсомольская правда» идет уверенно, соединяя в себе газету, сайт, радио и издательский бизнес. Недельный охват всех проектов медиагруппы – около 65 миллионов человек, общее число подписчиков в социальных сетях – 7,7 млн., число уникальных посетителей сайта KP.RU в месяц – 49,4 миллиона.