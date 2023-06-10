Запад просчитался: Уничтоженные на Украине "Леопарды" уронили стоимость компании-производителя

Разбитая колонна ВСУ. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Действия российской группировки при отражении наступления ВСУ, в частности, в Запорожской области отозвались ожидаемым резонансом за тысячи километров от поле боя. Известия, что хваленые немецкие "Леопарды", как оказалось, горят и вполне уязвимы для противотанковых средств, вызвало падение акций производителя этих танков компании Rheinmetall.

А ведь еще недавно глава концерна Армин Паппергер хвалился небывалом подъемом капитализации.

- Большая часть нашего роста связана с событиями в Украине. Ни одна страна в Европе не готова к боям. Правительства это поняли, поэтому спрос на нашу продукцию растет, - заявлял он, объясняя, почему акции его компании выросли на бирже в 3 раза. Причем, даже осмелился дать прогноз, согласно которому компания ожидает рост на 20-30% ежегодно в ближайшие годы.

Но тут вдруг случился "казус" с "Леопардами" в украинских степях и полях. Причем, российские бойцы смогли не только уничтожить до 12-ти этих грозных боевых, а еще, как сообщается, несколько и затрофеить. Что означает, что российские, опять же, конструкторы и инженеры получат возможность разобрать "кошек" до последнего винтика, и уже не умозрительно, а на основе практических знаний определят, где эти "кошки" наиболее уязвимы, и чем и как их лучше бить. И тут вдруг акции Rheinmetall на бирже начали падать в стоимости. Их стоимость, а значит, и капитализация самой компании, снизилась уже на 11%.

Нет, безусловно, это еще не перекрыло тот рост, который был ранее, и компания еще в плюсе, но если такая тенденция сохранится на протяжении хотя бы пары месяцев, то весь положительный эффект превратится, извините, в пук в лужу. И Паппергеру придется учить другие ноты для своего сольного выступления.

Кстати, нечто подобное уже произошло чуть раньше в США. Котировки акций производителя американской ЗРС Patriot - концерна "Raytheon" – резко просели после того, как американское ПВО продемонстрировали свое полное бессилие против российских гиперзвуковых ракет "Кинжал". Падение составило более 12%. А в натуральном выражении это примерно 17-18 миллиардов долларов США.

А ведь так хорошо все задумывалось и американцами, и немцами. Их вооружения показывают на Украине свою крайне высокую эффективность и неуязвимость, и в результате такого промоушена, рекламы и пиара (и все одновременно и в одном флаконе) со всех концов мира из разных стран нескончаемой чередой идут заказы, заказы, заказы. А звонкая монета падает в оттопыренные карманы, как из рога изобилия.

А получилось все с точностью до наоборот. И за это, наверное, западные производители скажут отдельное "спасибо" и руководителям тех стран, которые направили эти вооружения Киеву, и самому Зеленскому. Хотели обкатать свою технику в борьбе с российской армией, а получилось, что закатали ее репутацию ниже асфальта.

Собственно говоря, американцы допускали такой исход изначально. И в том числе и поэтому они назначили сроки поставок своих танков "Абрамс" на осень, а истребители F-16 союзники пообещали предоставить Киеву и того позже.

Кому понравится, что основное вооружение твоей армии не имеет на поле боя никаких конкурентных преимуществ и очень уязвимо? Да никому.

Вот им и не нравится.