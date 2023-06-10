В мире новый тренд: бывшие колонии требуют вернуть от Запада похищенные культурные ценности

Нидерландский суд поставил точку в судьбе «скифского золота» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нидерландский суд поставил точку в судьбе «скифского золота». Уникальная коллекция драгоценностей из крымских курганов зимой 2014 года отправилась на временную экспозицию из Симферополя, Херсонеса и Бахчисарая — в Амстердам. Вскоре полуостров воссоединился с Россией. И тогда голландцы… просто оставили большинство экспонатов себе. И лишь сейчас, девять лет спустя, после долгих баталий в судах, «страна тюльпанов» постановила всё же вернуть коллекцию… Украине. И ничего, что сотни древних изделий найдены на раскопках в Крыму и по всем законам принадлежат именно его музеям.

Впрочем, когда в дело не вмешивается русофобия — западные страны, наоборот, на волне «борьбы с колониализмом» готовы возвращать ранее украденные культурные ценности их владельцам, молодым государствам Африки и Азии. Сайт kp.ru вспоминает о самых ярких случаях.

«У НАС НЕ ТОЛЬКО УКРАЛИ СОКРОВИЩА, НО И БЕРУТ ДЕНЬГИ ЗА ИХ ПРОСМОТР»

Где находилось Бенинское царство? «В африканском Бенине», — предположите вы… и будете неправы. Это средневековое государство на территории нынешней Нигерии — как и почти весь континент — в XIX веке захватили колониалисты: англичане, французы, немцы… И вывозили не только природные богатства, но и культурные ценности. Например, бенинское литьё — бронзовые фигурки и барельефы, по красоте не уступающие живописи Возрождения, а по оригинальности — может, в чём-то и превосходящие оную.

38-сантиметровые бенинские фигурки в Этнологическом музее Берлина Фото: EAST NEWS

Просто об одних вам рассказывали в школе, а о другом — нет. Из-за пресловутого европоцентризма. Сейчас сотни «бенинских фигурок» хранятся в музеях Вашингтона, Берлина, Лондона, в частных коллекциях, в запасниках университетов.

«Представьте: воры ворвались в ваш дом, стащили ценности, а сам дом сожгли. И через много лет стали экспонировать украденное, ещё и взимая деньги за просмотр. И оправдываясь, что вы-то об этих вещах позаботиться не сможете. Ведь ваш дом по прежнему разрушен», — негодует влиятельная афроамериканская журналистка Карен Аттиа (Karen Attiah) на страницах не менее влиятельной газеты WP.

В последние пару лет вопрос стал решаться, западные владельцы уже вернули десятки фигурок на родину. Но — всё не слава богу! Власти Нигерии пообещали построить в бывшей столице Бенинского царства, городе Эдо, новый музей для достойного экспонирования. Один из «благотворителей», Прусский фонд культурного наследия (ФРГ), стал негодовать. Мол, мы-то думали, что фигурки возвращаются в какой-то уже существующий музей, ведь для хранения нужен особый микроклимат. Тогда возмутились уже нигерийские чиновники:

— Вы боретесь с колониализмом только на словах, а мышление у вас старое. Вы по-прежнему свысока указываете Африке, что ей делать с её же достоянием!

И ведь не поспоришь.

КОРОЛЕВА ВИКТОРИЯ УМОРИЛА ЧЁРНОГО ПРИНЦА?

Конечно, есть и сомнения. Вот, допустим, Розеттский камень — уникальная стела с древнеегипетскими письменами, ей 2200 лет. Сначала реликвию захватили французы во время средиземноморских кампаний Наполеона, потом их разгромили англичане — вот прямо «вор у вора» — и в 1802 году водрузили трофей в Британском музее (Лондон). С тех пор Розеттский камень — самый известный и самый посещаемый экспонат данного учреждения. «Если вернуть стелу в Каир, то там у неё будет лишь 2,5 млн посетителей в год, против 5,5 млн в Лондоне», — сокрушаются эксперты.

Но в целом с необходимостью «возвращения колониальных трофеев» не спорит почти никто. Хотя, в случае с Лондоном, сей процесс отдаёт абсурдистским британским юмором. Например, Соединённое Королевство десятилетиями отказывается вернуть в Эфиопию останки принца Алемайеху — некогда наследника «чёрной православной империи».

Розеттский камень - уникальная стела с древнеегипетскими письменами. Фото: Hans Hillewaert/British Museum

Дело было так. В 1868 году английский отряд разгромил войско эфиопов, их царь-предводитель погиб — и колонизаторы забрали с собой его маленького сына. Думается, не «приобщать к свету цивилизации», а просто в качестве заложника, надеясь в дальнейшем использовать для политических игр. Юный Алемайеху стал любимцем королевы Виктории — но вдруг заболел и умер в 1879 году, 18-ти лет от роду (по официальной версии — от плеврита).

Эфиопское правительство просит возвратить останки Алемайеху с 2007 года — но Лондон лишь издевательски «удовлетворяет просьбы зарубежных делегаций о посещении часовни при Виндзорском замке» (одной из королевских резиденций), где захоронен юный африканец. Почему? Современная медицина и криминалистика способны на многое. Ну вдруг при эксгумации выяснится, что чёрный царевич был 144 года назад отравлен? Скандалу не оберёшься. Так что пусть лучше лежит — а двор Карла III продолжит выпускать дежурные пресс-релизы о «безусловном осуждении рабства и колониализма».

«ЗОЛОТО УКРЕПИТ КОЛЕБЛЮЩИХСЯ»

Не отстаёт и Индия. Ею англичане владели больше ста лет. И нынешний премьер-патриот Нарендра Моди, пришедший под лозунгами «национального возрождения», выкатил целый список на реституцию. №1 — алмаз «Кохинур», один из крупнейших в мире, вывезен в Англию в 1850-м и преподнесён королеве Виктории. По каковому поводу Её Величество изволила отписать в дневнике:

«Каменья великолепны. Они принадлежали Ранджиту Сингху и были найдены в сокровищнице Лахора. Я весьма счастлива, что отныне они — владение британской короны».

В 1853 году «Кохинур» был инкрустирован в британскую королевскую корону Фото: EAST NEWS

Но с тех пор многое изменилось. Сейчас ВВП Индии в три раза превосходит британский. И Нью-Дели сейчас — страна-председатель «Большой двадцатки». На 1 декабря 2023 года здесь намечен саммит организации — и вот уже Британия милостиво возвращает Индостану «двадцать особо ценных артефактов» (оцените числовую игру, «двадцать к G20» — англичане такое любят).

О реституции «Кохинура» речи пока нет. Новый король Карл III ограничился лишь отказом от публичной демонстрации алмаза-гиганта в числе других сокровищ на своей коронации 6 мая — дабы не злить индийцев. Ведь вышедший из Евросоюза Лондон сейчас ведёт переговоры о подписании торгового соглашения с их мощной экономикой.

Впрочем, можно но сомневаться: теперь — старые империи и «атлантические гегемоны» будут удовлетворять всё больше таких просьб со стороны глобального юго-востока. По двум причинам.

«Кохинур» (варианты написания - Кохинор, Koh-i-Noor) в своем старом и новом виде (до и после 1852 года). Фото: энциклопедия Nordisk familjebok

Во-первых, борьба с наследием колониализма — почти официальная религия нынешних либеральных демократий. К примеру, с 2020 года на волне протестов движения Black Lives Matter («чёрные жизни важны») снесены десятки памятников первооткрывателю Америки Христофору Колумбу — он ведь притеснял индейцев.

Конечно, это делается не просто так. Колонизаторы былых эпох — при многих дурных чертах — всё же, по большей части, были ярыми традиционалистами и ходили в церковь. Почти как избиратели бывшего американского лидера Дональда Трампа или нынешнего венгерского — Виктора Орбана. То есть, во многом справедливо бичуя белый расизм, западные либералы ещё и «совершенно случайно» подрывают базу своих политических противников — консерваторов и националистов.

Во-вторых, ради противостояния с Россией — Запад готов на что угодно: от «выделения 1 млрд евро на боеприпасы для Киева из Европейского фонда мира» (реальная новость) — и до заключения тактических альянсов с теми, на кого раньше смотрели свысока. Ведь почти три четверти Земли или сохраняют нейтралитет в Украинском кризисе, или неявно поддерживают Россию. Вот лидеры НАТО и надеются склонить чашу весов, положив слиток золота. Иной раз в буквальном смысле. Удобно: сам украл — сам вернул, да ещё и добреньким выглядишь, никакого убытка.

А вот согласится ли тогда условная Индия перейти в антироссийский лагерь — вопрос более сложный. Очень уж похоже на знакомые колониальные практики: «независимость в обмен на подарки». Люди ведь не дураки и помнят собственную историю.