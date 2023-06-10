Итоги мероприятий председательства России в органах ЕАЭС

Фото предоставлено организаторами.

На площадке федеральной территории «Сириус» в Сочи с 7 по 9 июня состоялись мероприятия в рамках плана председательства России в органах Евразийского экономического союза в 2023 году: заседание Евразийского межправительственного совета, III Евразийский конгресс, II Молодежный форум СНГ и ЕАЭС и международная выставка «Евразия – наш дом». Кроме того, прошло заседание Совета глав правительств СНГ.

- Перед правительствами наших государств стоят действительно большие, комплексные задачи по продвижению процессов интеграционного строительства в экономической, в социальной и в гуманитарной сферах. В первую очередь речь идёт о дальнейшем расширении торговых связей и повышении вовлечённости наших экономик и хозяйствующих субъектов в евразийские производственные и транспортно-логистические цепочки, о реализации соответствующих инвестиционных и инфраструктурных проектов, – заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с главами правительств государств СНГ и ЕАЭС.

- Страны «пятёрки» связывают традиции многолетней дружбы. Наша интеграция уже доказала свою эффективность и востребованность. Взаимная торговля растёт, с 2015 года увеличилась практически на 90%. По итогам прошлого года этот показатель достиг максимального значения за всё время существования союза. Мы создаём новые кооперационные цепочки. Налаживаем связи в области промышленности, в области цифровой трансформации, формируем общие рынки газа, нефти, электроэнергии, принимаем решения по созданию новых логистических возможностей и, конечно, расширяем наше сотрудничество с внешними партнёрами. В нынешних условиях, когда обострились все накопленные в мировой экономике системные проблемы, углубление взаимодействия особенно востребовано, – отметил Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

- На фоне структурных изменений в мировой экономике, связанных с перестройкой глобальных логистических и кооперационных цепочек, бифуркацией рынков, технологическим и энергетическим переходами, интеграционное строительство в Евразии приобретает важнейшее значение. Только сообща наши суверенные страны смогут адекватно ответить на вызовы времени. Мероприятия российского председательства в органах ЕАЭС направлены на повышение конкурентоспособности экономик и уровня жизни населения государств-членов Союза, гармонизацию законодательств, внедрение современных технологий и совместное стратегическое планирование в горизонтах 2030 и 2045 годов. Цель этой работы — превращение ЕАЭС в самодостаточный, безопасный и гармонично развитый макрорегион нового многополярного мира, обеспечивающий себя и друзей продовольствием и энергией, обладающий технологическим, финансовым и интеллектуальным суверенитетом», – отметил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Председатель организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства России в органах Евразийского экономического союза в 2023 году Алексей Оверчук.

- Программа председательства России в ЕАЭС включает мероприятия по различным направлениям сотрудничества. Выработанные решения позволят вывести интеграционное взаимодействие наших стран на принципиально новый уровень, расширить географию внешнеторговых связей ЕАЭС и определить стратегические векторы развития объединения на десятилетия вперед. Столь значительный состав приехавших в «Сириус» участников является доказательством повышенного интереса государств к повестке ЕАЭС, а также перспектив этого формата сотрудничества, – подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Мероприятия

Заседание Евразийского межправительственного совета

Заседание совета прошло в узком и расширенном составе. Главы правительств государств СНГ и ЕАЭС обсудили развитие сотрудничества и интеграционного взаимодействия, вопросы цифровизации и функционирования внутреннего рынка ЕАЭС. Также затрагивались аспекты исполнения плана первоочередных мероприятий цифровизации грузовых железнодорожных перевозок, реализации Соглашения о применении электронных навигационных пломб и создания Евразийского рейтингового агентства. По итогам заседания подписаны 14 документов, в том числе Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах-членах «пятерки».

III Евразийский конгресс

Ключевым мероприятием Конгресса стала пленарная сессия «Евразия будущего: от вызовов к решениям», в ходе которой главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Кубы, Таджикистана и Азербайджана обсудили дальнейшее развитие как ЕАЭС, так и всего Евразийского региона.

В рамках деловой программы обсуждалось развитие инфраструктуры и создание новых транспортных коридоров, обмен опытом в различных сферах, создание передовых межстрановых проектов в промышленности, а также цифровая трансформация и внедрение новых технологий.

Кроме того, состоялись презентации аналитического доклада Евразийского банка развития «Трансграничные государственно-частные партнерства» и нового туристического проекта «Создание всероссийского пляжного семейного курорта «Новая Анапа». Организатор конгресса – Евразийский банк развития.

II Молодежный форум СНГ и ЕАЭС

В рамках программы состоялись 15 деловых активностей, среди которых пленарная сессия, стратегические сессии, мастер-классы, деловой завтрак, тренинги, деловая игра и презентации. Ключевым событием стал деловой завтрак с участием заместителей Председателей Правительств СНГ и ЕАЭС. В ходе мероприятия молодёжь представила ряд инициатив, направленных на развитие молодёжного предпринимательства и внешнеэкономической деятельности между странами.

В мероприятии приняли участие около 150 молодых людей из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Кубы. Среди гостей форума молодые и начинающие предприниматели, заинтересованные в поиске бизнес-партнеров, молодые государственные служащие из стран СНГ и ЕАЭС, студенты, а также представители правительств стран СНГ и ЕАЭС, руководители образовательных учреждений и других профильных организаций. Организатор форума – Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

Международная выставка «Евразия – наш дом»

На выставке продемонстрировали интеграционные проекты России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана, Ирана и Кубы. Экспозиция была представлена в формате отраслевых кластеров, которые были разделены по основным тематическим направлениям. Среди них: промышленность, финансы, цифровизация и цифровое развитие, здравоохранение, туризм, спорт, наука и образование.

Участие приняли свыше 200 компаний, около половины из них – представители стран-партнеров России. Выставка прошла при поддержке Минпромторга России.

Заседание Совета глав правительств государств – участников СНГ

В ходе заседаний в узком и расширенном составе главы делегаций обменялись мнениями об актуальных вопросах экономического сотрудничества в СНГ. По итогам было подписаны Соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций, а также Соглашение «О концепции развития промышленной кооперации государств — участников СНГ и Комплексе мер по развитию промышленной кооперации государств — участников СНГ на период до 2030 года».

Участники

По итогам работы площадки мероприятия посетили около 1500 участников и представителей СМИ из России и 12 стран.

Среди высокопоставленных иностранных официальных лиц на площадке присутствовали Премьер-министр Республики Азербайджан Али Асадов; Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян; Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко; Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов; Премьер-министр Республики Куба Мануэль Марерро Крус; Премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода; Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров; Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов; Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко; Заместитель Премьер-министра Республики Куба Рикардо Кабрисас Руис; Первый заместитель председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев; Заместитель премьер-министра Республики Казахстан Галымжан Койшыбаев; Вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян; Заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамырат Гельдимырадов.

Среди глав международных организаций и объединений посетили площадку:

Генеральный секретарь Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев; Государственный секретарь Постоянного Комитета Союзного государства Дмитрий Мезенцев; Генеральный секретарь Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам Геннадий Бессонов; Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович; Председатель Суда Евразийского экономического союза Эрна Айриян; Председатель Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Государств Константин Лайкам; Председатель Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ Тарас Купчиков.

В работе приняли участие 10 глав дипломатического корпуса.

Среди высокопоставленных российских официальных лиц на площадке присутствовали Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, Заместитель Председателя Правительства Алексей Оверчук; Заместитель Председателя Правительства, Министр промышленности и торговли Денис Мантуров; Заместитель Председателя Правительства, Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко; Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин; Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

Среди федеральных министров участвовали Министр экономического развития Максим Решетников; Министр культуры Ольга Любимова; Министр энергетики Николай Шульгинов.

В формате ВКС принимал участие Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Оператор мероприятий председательства

Оператором мероприятий председательства выступает Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессно-выставочных и общественных мероприятий.