Гроза стала причиной масштабных лесных пожаров в Казахстане

На востоке Казахстана, в Абайской области бушуют лесные пожары, причиной которых стали грозы. Фото: Иван МАКЕЕВ

На востоке Казахстана, в Абайской области бушуют лесные пожары, причиной которых стали грозы. В административном центре региона, городе Семее, объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В Батпаевском лесничестве жертвами огня погибли 14 человек. Из-за непроходимого рельефа местности пожарным там не удалось быстро приступить к тушению огня в очаге возгорания. Оперативный штаб уже подтвердил гибель лесничих.

Наиболее крупный очаг находится на территории государственного лесного заповедника «Семей-орманы», неподалеку от границы с Россией.

На данный момент огнем охвачены 60 тыс. гектаров леса. Тушение ведется на девяти больших участках возгораний. Туда направлено более 1000 человек, включая военных, и почти 300 единиц спецтехники. На борьбу с огнем брошены и спецподразделения вертолетчиков, способные сбрасывать с неба воду.

Глава МЧС Казахстана лично возглавляет штаб по тушению пожаров.

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил своему казахскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву телеграмму с соболезнованиями.

«Уверен, что трагические последствия разгула стихии будут преодолены, а пострадавшие территории вернутся к нормальной, благополучной жизни», - говорится в ней.