Военная спецоперация на Украине 11 июня 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 июня 2023 года.

Российские средства ПВО сбили над Крымом две баллистические ракеты ВСУ, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Он пояснил, что утром силами ПВО сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК «Гром-2», жертв и пострадавших нет.

Минобороны России сообщило о потерях ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях по состоянию на 10 июня 2023 года.

Общие потери украинских войск за сутки составили до 300 военнослужащих, 9 танков, 4 из которых Leopard.

Кроме того, ВС РФ отбили попытки украинских военных провести наступление на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, а также в районе города Артемовск.

Подразделения группировки войск «Южный» за сутки успешно отразили пять атак ВСУ в направлении населенных пунктов Ягодное, Клещеевка, Дубово-Василевка и Андреевка в ДНР.

В ходе боев в районе Артемовска российские войска уничтожили до 230 бойцов ВСУ, 2 боевые бронемашины, 5 автомобилей и 2 гаубицы Д-30.

ВСУ потеряют всю группировку войск, которая будет брошена на контрнаступление против Вооруженных сил России, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.