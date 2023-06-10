Герои спецоперации «Z» старший лейтенант Игнатьев и сержант Ющенко обратили в бегство украинских диверсантов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Геройство побеждает храбрость, терпение – скорость, рассудок – ум, труд – лень, история – газеты», - повторял генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. Во время походов он напутствовал своих подчиненых словами: «Воевать не числом, а умением».

ВО ВРЕМЯ ОБСТРЕЛА НАШЕЛ ОБРЫВ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ

Сержант Павел Петров

Сержант Павел Петров Фото: Минобороны РФ

«Начальник аппаратной сержант Павел Петров в период проведения специальной военной операции в условиях систематического огневого воздействия в районах ведения интенсивных боевых действий выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы.

В бою в результате обстрела националистами российских позиций кассетными боеприпасами, была повреждена проводная линия связи. Под плотным огнем противника Петров, рискуя собственной жизнью, выдвинулся на позиции и оперативно восстановил кабельные линии. Мужественные и самоотверженные действия сержанта Петрова на поле боя позволили сохранить устойчивое управление личным составом батальонной тактической группы, в результате чего группа, отразив атаку противника, перешла в контрнаступление и уничтожила напавших националистов».

САПЕРЫ ОБРАТИЛИ В БЕГСТВО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ

Старший лейтенант Александр Игнатьев

Сержант Евгений Ющенко

Старший лейтенант Александр Игнатьев и сержант Евгений Ющенко Фото: Минобороны РФ

«Старший лейтенант Александр Игнатьев и сержант Евгений Ющенко во время специальной военной операции выполняли задачи в составе подразделений инженерных войск по ведению инженерной разведки, разминированию местности, сбору и уничтожению взрывоопасных предметов. Группа уничтожения взрывоопасных предметов под руководством Игнатьева и его заместителя Ющенко получила задачу по разминированию территории в районе освобожденного населенного пункта и выдвинулась для ее выполнения. После обнаружения взрывоопасных предметов группа приступила к их разминированию. Собрав с территории более 750 взрывоопасных предметов различных модификаций отряд начал движение к месту их уничтожения. В ходе движения военнослужащие заметили диверсионную разведывательную группу противника. Националисты открыли огонь из стрелкового оружия по российским военным. Действуя уверенно и решительно, Игнатьев незамедлительно подал команду к бою. Отражая огонь противника под прикрытием бронетранспортера, Игнатьев и Ющенко вывели из-под огня личный состав и автомобиль с взрывоопасными предметами.

Благодаря смелым действиям старшего лейтенанта Александра Игнатьева и сержанта Евгения Ющенко удалось избежать потерь личного состава и несанкционированного подрыва взрывоопасных предметов. При этом по итогам стрелкового боя вражеские диверсанты, понеся потери отступили. Отразив атаку противника, группа старшего лейтенанта Игнатьева уничтожила обнаруженные и обезвреженные взрывоопасные предметы».