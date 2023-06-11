Берега твоей мечты: на экологическом фестивале акции «Вода России» в Челябинской области очистили от мусора 10 километров берега озера Тургояк

Волонтеры очистили 10 километров берега озера Тургояк Фото: Алексей МИКУШИН

«Зеленый фестиваль» в рамках Всероссийской волонтерской акции по очистке берегов «Вода России» в Челябинской области собрал сотни добровольцев. Экологические субботники, которые проводились по всей стране, были посвящены Дню эколога (отмечался 5-го июня). А центральной площадкой в этом году стал берег Тургояка - одного из самых чистейших озер России.

Организаторы акции «Вода России», отметили, что в эти дни мероприятие стало одним из почти тысячи уборок в рамках «Марафона зеленых дел», проводимого совместно с экологическим общественным движением «Экосистема».

МЯГКО ГОВОРЯ, БЕЗКУЛЬТУРНО

Тургояк привык к встречам с туристами, спортсменами, отдыхающими... Но в тот день на берег озера высадился десант из почти 600 эко-волонтеров всех возрастов.

На субботнике акции «Вода России» только в районе ДОЛ им. Зои Космодемьянской добровольцы за несколько часов собрали более 700 килограммов отходов, почти 200 мешков мусора, очистив 10 километров береговой линии южноуральской «жемчужины» - озера Тургояк, которое традиционно называют «младшим братом Байкала».

Во время акции «Вода России» на озеое Тургояк собрали 700 кг мусора, это более, чем в 10 раз меньше, чем в прошлом году. Фото: Алексей МИКУШИН

Старые запчасти от авто, полусгнившие железки, корпуса от уличных светильников, старые ведра, сантехнику, небольшие бочки, урны, пару ковров, с десяток автомобильных покрышек, какие-то трубы, детали, консервные банки, металлические крышки от бутылок, стекло, пластик, старая одежда, мангалы, решетки... Волонтеры не переставали удивляться своим находкам, а заодно и тому зачем, почему и как люди засоряют берега своих водных источников. Кто-то в шутку даже сравнивал с себя с «эко-археологами». Кстати, в субботнике участвовали и дайверы, которые поднимали «отходы человеческой жизнедеятельности» со дна озера. В основном, автомобильные покрышки и металлический мусор. Всего в этот день по Челябинской области прошло несколько уборок берегов водных объектов, и более 1000 добровольцев собрали порядка 2700 кг мусора.

- Сердце кровью обливалось, когда на острове Веры - своего рода историческом памятнике, мы сразу же наткнулись на несколько увесистых мешков мусора. Было видно, что их оставили совсем недавно. Неужели было сложно убрать за собой?.. Это безкультурно, мягко говоря, - поделился впечатлениями после окончания акции Артем, - студент челябинского колледжа.

Один из дайверов рассказал, что в прошлом году со дна озера Тургояк они подняли, не поверите, 44 громадных автомобильных покрышек.

- Судя по всему, они использовались для оборудования понтонов, а потом их просто утопили, печально. А в этом году наши только несколько шин небольшого диаметра, какой-то полуржавый металл. Но в этот раз все гораздо чище, - рассказал дайвер Денис.

Волонтерам выдали перчатки и специальные мешки для мусора. Фото Алексей Микушин Фото: Алексей МИКУШИН

ТУРГОЯК СТАЛ ЧИЩЕ

К слову, организаторы акции расширили границы «Зеленого фестиваля». К субботнику подключились волонтеры из десятка других муниципалитетов Челябинской области, региона, где насчитывается более 3,5 тысяч озер и столько рек и речушек (более 17 тысяч водных объектов). С берегов они также собрали сотни килограммов мусора.

- В прошлом году волонтеры убрали с берега Тургояка почти 10 тонн — 1200 мешков, подняли со дня больше 40 автомобильных покрышек. В сравнении с этим годом берега озера стали значительно чище. Это значит, что усилия волонтеров не проходят зря — люди действительно начинают бережнее относиться к природе, - подчеркнул директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России, лидер акции «Вода России» Илья Разбаш.

Илья Разбаш особо отметил, что любой может стать, как участником акции «Вода России», так и ее организатором. Можно зайти на наш сайт берегдобрыхдел.рф и узнать, где рядом проходит акция или зарегистрировать свое мероприятие.

- Необходимый инвентарь вам предоставят в ваших субъектах - отраслевых министерствах и ведомствах, отвечающих за экологию, природоохрану, природопользование, - говорит Илья Разбаш. - Вот и на Тургояк приехали волонтеры и специалисты и из соседних с Челябинской областью регионов. Кроме того, мы сотрудничаем с целым рядом волонтерских движений. Сейчас уборки «Воды России» проходят в рамках «Марафона зеленых дел» совместно с новым экодвижением «Экосистема».

Министр экологии Челябинской области на открытии «Зеленого фестиваля» подчеркнул, что акция «Вода России» на озере Тургояк стала логичным продолжением состоявшегося накануне Экологического водного форума Южного Урала, который прошел в Челябинске. Более 500 участников - представителей власти, ученые, практики, специалисты из 40 регионов страны и Республики Казахстан обсудили вопросы рационального водопользования, защиту и реабилитацию рек и озер от загрязнений, а также экологические проекты на приграничных территориях России и Казахстана.

Во время акции «Вода России» на площадке фестиваля работали различные экологические мастер-классы Фото: Алексей МИКУШИН

«ВЫТАЩИМ МУСОР ИЗ ГОЛОВЫ»

Заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов, приветствуя участников «Зеленого фестиваля» подчеркнул значимость таких акций и в воспитательном, образовательном плане. Они становятся площадкой и в аспекте профессиональной ориентации. Кто-то может пойти обучаться по экологическому направлению и стать профессиональным экологом.

Амбассадор акции «Вода России», актер и телеведущий Стас Ярушин уже пять лет является активным участником этого экологического движения.

— Сегодня здесь собралось огромное количество людей. Это классно. Я думаю, что все мы пришли не только для того, чтобы сделать берег чище, но чтобы показать своим примером важность защиты нашей природы. Я бы так сказал всем: друзья, давайте делать так, чтобы мы не мусорили не только у наших рек и озер, а в целом в нашей жизни. Давайте в первую очередь вытащим мусор из своей головы, уберем его, и не будем загрязнять окружающую среду... У меня дочка приходит из школы и рассказывает мне о том, что бывает, если в воду бросить тот или иной мусор, как он вредит, как долго разлагается. Это детский интерес, чему сейчас тоже учат в школе, потом влияет и на экологическое сознание, — поделился впечатлениями Стас Ярушин. — Я бываю в офисах, на предприятиях и вижу, что все чаще там появляются контейнеры для разных видов отходов. Это, безусловно, также проявление экологического сознания.

— Главное, чтобы тот порядок и чистота, которые остаются после проведения акций «Вода России», сохранялись. Чтобы люди, во-первых, не мусорили, а во-вторых, ухаживали за берегами и брали это дело под общественный контроль, — сказал Илья Разбаш. — Сейчас крайне важно объединить усилия многих волонтеров, команд, которые очищают берега наших рек и озер. И, повторю, мы предоставляем такую возможность.

Во время акции «Вода России» на площадке фестиваля работали различные экологические мастер-классы Фото: Алексей МИКУШИН

ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ КАЖДОМУ

В рамках «Зеленого марафона» на площадке акции «Вода России» работали несколько экологических мастер-классов, где все желающие отвечали на вопросы, получали призы, нужную и полезную образовательную информацию. По традиции в рамках акции «Вода России» на главной сцене выступали творческие коллективы, представляющие территории Челябинской области.

По завершении фестиваля всех активных участников наградили грамотами и дипломами, а также подарками от Всероссийской акции «Вода России». Наградили и тех, кто в режиме онлайн делился и выкладывал фото своих «мусорных находок».

Кстати, каждый принявший участие в субботнике волонтер может получить почетную грамоту от Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, зарегистрировавшись на сайте акции «Вода России» и прикрепив с помощью кнопки «Я – волонтер» фотографии к отчету о прошедшем мероприятии, выбрав необходимое событие и область в разделе «Прошедшие акции» на сайте берегдобрыхдел.рф.

Во время акции «Вода России» на площадке фестиваля работали различные экологические мастер-классы Фото: Алексей МИКУШИН

КСТАТИ

Поздравить и поприветствовать участников «Зеленого фестиваля» приехал легендарный российский путешественник, человек, в одиночку совершивший пять кругосветных плаваний, 17 раз пересекавший Атлантику - один раз на веслах, первый россиянин, побывавший на всех Семи вершинах, в одиночку - на Южном и Северном полюсах - Федор Конюхов.

Федор Филиппович рассказал, что сейчас он собирается в полугодовое путешествие, которое будет посвящено проблеме утилизации и переработке гигантского «пластикового континента» в Тихом океане. Мусорное пятно в этих водах сейчас выросло до гигантских размеров - почти две тысячи километров в диаметре.

— Когда я родился у нас почти не было пластика, и сейчас пока мы, к сожалению, не знаем, что с ним делать. Ваше поколение должно придумать, как избавиться от таких отходов... Наша планета очень красивая, и такие акции призваны сохранить ее чистоту и красоту, - подчеркнул Федор Конюхов.

СПРАВКА «КП»

— За 10 лет проведения акция стала по праву считаться одной из крупнейших экологических инициатив в России: она объединила свыше 8.1 млн человек из 85 регионов, которые очистили 10 300 водоемов и собрали 9.1 млн мешков мусора.

— Организатор акции — ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса» (Минприроды России).

— Вице-премьер Виктория Абрамченко в своем обращении к Совету Федерации в рамках правительственного часа рассказала о реализации «водных» проектов в России. В своем выступлении она особо отметила ударный труд волонтеров акции «Вода России», которые уже 10 лет подряд регулярно приводят в порядок берега морей, рек и озер.

— В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» восстановлено 13,8 тысячи гектаров озер и водохранилищ. Ежегодно проводятся мероприятия по очистке от мусора берегов водных объектов. По итогам прошлого года их прошло 22 тысячи», — отметила вице-премьер.

НА ЗАМЕТКУ

«Вода России» и Медиагруппа «Комсомольская правда» дали старт новому конкурсу. Его цель - продвижение акции по уборке берегов водных объектов.

Челлендж пройдет в два этапа. Для победителей предусмотрено 20 призов. Первые 8 мест будут распределены между победителями первого этапа, а места с 9 по 20 - между призерами второго.

Главный приз - путешествие на Камчатку на двоих. Подробнее.