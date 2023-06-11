"Сок с отравой смешивали и по пакетам разливали": Что показала трагедия со смертельными отравлениями сидром

На так называемом «предприятии» по изготовлению смертельного сидра не было ни одной единицы оборудования, которая должна быть в технологии брожения яблок. Фото: ГУ МВД по Ульяновской области

От отравления сидром в России по последним данным скончались более 30 человек. Более 100 попали в больницы Ульяновской, Самарской, Нижегородской и Пензенской областей, а также Удмуртии. О том, как предотвратить подобные трагедии в будущем, академик РАН, экс-главгоссанврач РФ Геннадий Онищенко поговорил с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым.

…- Геннадий Григорьевич, вот вроде этот сидр проклятый - с отравой - везде изъяли. Вылили в помойку сотни тысяч бутылок или пакетов...И всю неделю продолжала приходить информация о новых пострадавших и погибших. Какие-то предостережения с вашей стороны: я имею в виду, и людям, и властям, что делать, чтобы этого не повторялось?

- Видите, в данном случае мы имеем дело не с бизнесом, а с преступником.

Такую оценку «автору контрафакта» дали сами представители этой отрасли.

Потому что, на так называемом «предприятии», где изготавливалось это смертельное пойло, - там не было ни одной единицы оборудования, которая должна была бы быть в технологии брожения яблок. То есть, там просто сок с отравой смешивали и по пакетам разливали.

- Это в Самаре, вы имеете в виду.

- Да, да.

На самом деле это было не предприятие, а преступная шайка людей, которые, видимо, просто хотели нажиться на элементарной подделке, причем это делалось достаточно долгое время.

И все на это закрывали глаза. Так а почему ядовитый сидр так распространился? И куда ещё, кроме Самарской и Ульяновской областей, попала эта ядовитая продукция? В каком объёме она была изготовлена? Где ещё искать этот контрафакт?

Вот здесь, конечно, на вопросы должно ответить расследование. Да, я понимаю, этот производитель из Самары жулик, там трудно определить, какой объем этого сидра он «произвел», сколько он этого метилового спирта закупил и туда залил…

А пьют-то эти помои люди, которые, во всяком случае, не имеют регулярной привычки смотреть по телевидению или слушать по радио новости.

А вот такой наступательной пропагандистской кампании…

- По месту жительства.

- …наверное, не было.

И я не исключаю, что еще в каких-то близлежащих областях всплывет преступное творение этого негодяя, погубившего столько людей, вот ради которого можно было бы восстановить в нашем правовом поле смертную казнь.

Понимаете, сейчас он там где-то отсидит, а может быть, и сидеть не будет. А вот если бы его публично покарали, да использовали высшую меру наказания… Тогда, может быть, кто-то бы из таких вот якобы предпринимателей задумался о своём будущем, где небо - в клеточку…

- Спасибо огромное.