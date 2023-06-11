Шойгу вручил медали «Золотая звезда» героям СВО, которые затрофеили танк ВСУ

Награждение прошло в Национальном центре управления обороной России. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

В Национальном центре управления обороной России утром 11 июня глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил высшие госнаграды – медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, которые проявили мужество и героизм при выполнении задач в зоне проведения спецоперации.

«Страна по достоинству оценила ваши заслуги. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему Отечеству и народу», - сказал глава российского военного ведомства.

В частности, медали «Золотая Звезда» удостоен командир роты старший лейтенант Нурсултан Муссагалеев. Офицер вместе с подчиненными, продвигаясь по местности, обнаружили большое количество живой силы и техники противника. Вступив в неравный бой, в течение двух часов ротой Нурсултана Муссагалеева было уничтожено 19 единиц техники врага, что заставило националистов отступить.

- В ходе боя потерь среди личного состава допущено не было, - подчеркнул Герой России Нурсултан Муссагалеев.

Также медаль «Золотая Звезда» была вручена командиру танка старшему сержанту Николаю Мартеницкому. Его экипажу далось сдержать наступление противника на одном их тактических направлений. В результате противник, потеряв два танка и две боевые машины пехоты, был отброшен на исходные позиции.

- По отходящему противнику вели сосредоточенный огонь. После боя взяли трофейный танк. Это заслуга всего экипажа, - заявил сержант Герой России сержант Николай Матреницкий журналистам.

Он не стал говорить название трофейного танка.

Как стало известно KP.RU, за трое суток боев вооруженные формирования киевского режима потеряли десятки боевых танков, и только иностранных - порядка двух десятков. Уже скоро наиболее сохранившиеся экземпляры иностранных бронемашин с крестами появятся в открытой экспозиции Парка Патриот и мемориального парка Музея Победы на Поклонной горе.

Каждый желающий сможет сфотографироваться на покореженной русским оружием натовской технике.