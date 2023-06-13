Как найти подработку на лето и успешно пройти собеседование

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Летом многие старшеклассники и студенты ищут подработку, а выпускники вузов как раз готовы полноценно погрузиться в профессию. Чтобы сделать процесс выбора вакансий проще и интереснее, Авито Работа и сервис «Другое дело» запустили совместный проект. Суть его заключается в том, чтобы помочь молодежи в интерактивном формате начать карьеру и ускорить процесс трудоустройства.

- Порой от разнообразия предложений разбегаются глаза. Чтобы помочь сориентироваться в потоке вакансий с временной занятостью, мы разработали опросник, пройдя который соискатель быстрее найдет подходящую позицию. Кроме того, у всех участников проекта будет возможность получить карьерную консультацию, которая может стать настоящим драйвером для развития начинающего специалиста, - говорит Артем Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

Чтобы понять, какая подработка подходит тому или иному соискателю, нужно выполнить несколько заданий в приложении «Другое Дело» ВКонтакте. Упражнения не сложные, и представлены в виде тестов. Там же все желающие смогут получить массу нужной информации и стоящих подсказок, как успешно пройти собеседование. Внимательно изучив материал «11 самых частых вопросов на собеседовании», можно будет потренироваться, ответив на тематические вопросы. Это поможет впоследствии чувствовать себя увереннее уже на настоящем собеседовании, после того, как откликнитесь на понравившуюся вакансию.

Кстати, персонализированную подборку вакансий можно будет получить, пообщавшись с чат-ботом в сообществе Авито Работы ВКонтакте.

За все выполненные задания участники получают баллы, которые начисляются автоматически. В дальнейшем их можно будет обменять на карьерную консультацию от лучших экспертов или подарки.

- Процесс поиска первой работы часто сопровождается чувствами тревоги, а иногда и страха. Поэтому мы хотим показать, что процесс трудоустройства может быть увлекательным и доставлять ребятам удовольствие. На помощь приходят полезные статьи, карьерные консультации и даже персональные подборки вакансий, - отметил руководитель программы развития «Другое Дело» Кирилл Хвиль.