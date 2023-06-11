Минобороны РФ: Уничтожено шесть катеров ВСУ, безуспешно атаковавших корабль «Приазовье»

Корабль «Приазовье» в Севастополе в 2014 году Фото: Евгения ГУСЕВА

«Сегодня около 01.30 минут московского времени вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль «Приазовье» Черноморского флота, выполняющий задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря», - заявили в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что в ходе отражения атаки все морские беспилотники были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя.

«Пострадавших нет. Корабль повреждений не получил. Корабль «Приазовье» Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач», - подчеркнули в Минобороны России.

Наша военная разведка отметила, что во время теракта, как и в ходе предыдущих подобных атак, в воздушном пространстве центральной части Черного моря вел разведку стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B «Global Hawk» военно-воздушных сил США.

Похоже, что американцам не дают покоя российские судна, что охраняют зону протекания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Ведь 24 мая украинские спецслужбы используя коридор «зерновой сделки» уже пытались атаковать дронами в исключительной экономической зоне Турецкой Республики (в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор) российский боевой корабль «Иван Хурс». Морские быстроходные катера ВСУ начиненные взрывчаткой были уничтожены, а корабль не пострадал.

После этого на брифинге Минобороны России американцев довольно ясно предупредили, что после террористического акта 26 сентября 2022 года на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» Черноморский флот взял под охрану газовые трубопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток». Но похоже, что русский язык там понимать не хотят.