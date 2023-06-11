Регионы России представили свои туристические маршруты министру экономического развития РФ

Программа визита включала посещение стендов Пермского, Камчатского краев, Курской, Тюменской, Херсонской и Запорожской областей. Фото: rustravelforum.com

10 июня с визитом на Третий Российский туристический форум «Путешествуй!» прибыл Министр экономического развития РФ Максим Решетников. В составе делегации также приняли участие заместитель министра Министерства экономического развития РФ Дмитрий Вахруков и председатель правления, директор Фонда Роскогресс Александр Стуглев.

Они посетили стенды российских регионов и познакомились с теми турпродуктами, которые сегодня презентуют на фестивальной площадке форума «Путешествуй!». Министр экономического развития обсудил с участниками фестиваля ход реализации Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в субъектах федерации.

Программа визита включала посещение стендов Пермского, Камчатского краев, Курской, Тюменской, Херсонской и Запорожской областей.

Максим Решетников, Министр экономического развития Российской Федерации:

- Туризм — отрасль в первую очередь региональная: есть нацпроекты, есть политическая поддержка на самом высоком уровне, развернуты дополнительные программы, выделены деньги. Но важен баланс федерального и регионального, чтобы власти и бизнес на местах активно участвовали в развитии туризма, “выращивали” своё — эта необходимость определяется самой сутью туризма, который очень разный. Именно для этого мы и поддерживаем регионы сейчас по многим направлениям, чтобы в дальнейшем они стали устойчивыми.

На стенде Курской области членам делегации рассказали о предстоящем 23 августа открытии первой очереди мемориального комплекса, посвященного 80-летию битвы под Курском. Одновременно с этим будет заложено и строительство второй очереди монумента.

Заместитель Министра по туризму Пермского края Сергей Хорошулин представил министру туристические проекты «Промышленный туризм» проект «Дети едут к детям». Начальник отдела по развитию туризма Администрации города Перми Юлия Анохина рассказала, как столица региона — Пермь — готовится к трёхсотлетнему юбилею, о, запуске туристического автобуса и развитии круизного направления. В этом году ожидается рекордное количество судозаходов — город планирует принять 50 тысяч круизных туристов.

О туристическом потенциале и приоритетных векторах развития отрасли рассказала директор Департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Во-первых, это термальные минеральные воды: на территории Тюменской области находится более 20 курортов. Максим Решетников отметил, что знает о горячих источниках, и попробовал минеральную воду. Во-вторых, это древняя столица Сибири – Тобольск, в котором этой весной появился отель «Миррос». Министр поинтересовался его загрузкой и объемом туристического потока. Он высоко оценил яркую презентацию региона, позиционирование туристических направлений и сибирское гостеприимство.

Представители турадминистрации Запорожской области представили планы развития туризма и рассказали о том, какие объекты туристической инфрастуктуры требуют обновления в первую очередь.

Александр Стуглев, Председатель правления, директор Фонда Росконгресс:

- Одно из основных преимуществ РТФ «Путешествуй!» — это формат, который объединяет деловую и фестивальную программы и позволяет получить объективное представление о ситуации в отрасли на текущий момент. Это поможет расставить приоритеты для дальнейшей работы всех заинтересованных сторон. В ходе визита мы увидели и оценили высокий уровень подготовки российских регионов к событию и их нацеленность на то, чтобы получить максимальный эффект от участия в РТФ «Путешествуй!».

Форум проходит при официальной поддержке Министерства экономического развития РФ, Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, АНО «Национальные приоритеты».