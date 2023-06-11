Минобороны России за сутки уничтожило три танка НАТО

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

В Минобороны России сообщают, что в течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали «безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях».

На Запорожском направлении в районе Времевского выступа наша артиллерия и авиация существенно проредила 1-ю отдельную бригаду президента Украины, 110-ю бригаду территориальной обороны, 72-ю механизированную и 1-ю танковую бригаду ВСУ.

«В районе населенного пункта Лукьяновское Запорожской области нанесено поражение выдвигавшейся в южном направлении колонне бронетехники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ», - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков и уточнил, что за сутки нашей группировкой «Восток» было уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, 11 танков, в том числе три «Leopard», 17 боевых машин пехоты, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса Stormer производства Великобритании, а также артиллерийская система М777 производства США.

На Донецком направлении бойцы «Южной» группировки войск у Марьинки и Авдеевка Донецкой народной республики отразили восемь атак подразделений 110-й механизированной, 1-й танковой, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Во время этих боев были уничтожены склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ, до 310 украинских военнослужащих, два танка и 4 бронемашины.

На Купянском направлении наши воины истребили до 30 украинских военнослужащих, а на Красно-Лиманском более 50, на Херсонском более 30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией наших войск в течение суток ликвидирован пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ, узел связи 65-й механизированной бригады ВСУ, штабы 10-й горно-штурмовой бригады, командно-наблюдательные пункты 3-й штурмовой бригады и 15-й бригады оперативного назначения, нанесено поражение 91-му артиллерийскому подразделению на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109 районах.

Конашенков отметил работу подразделений противовоздушной обороны, что сбили в Херсонской области самолет Су-25 воздушных сил Украины, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, противорадиолокационную ракету HARM и восемь беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

442 - самолета.

238 - вертолетов.

4571 - беспилотный летательный аппарат.

426 - зенитных ракетных комплексов.

9900 - танков и других боевых бронированных машин.

1122 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

5084 - орудия полевой артиллерии и минометов.

10885 - единиц специальной военной автомобильной техники.