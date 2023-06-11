«Вложил и забыл»: Минфин предлагает россиянам инвестировать на 10 лет

Минфин разработал программу реформирования индивидуальных инвестиционных счетов Фото: Shutterstock

Минфин разработал программу реформирования индивидуальных инвестиционных счетов (кратко ИИС). И уже внес черновик законопроекта в правительство. А там уже будут решать, отправить документ в Госдуму или на доработку. Ключевых изменений два. Во-первых, этот инструмент станет чуть выгоднее. Во-вторых, значительно дольше. Но обо всем по порядку.

ЧТО ТАКОЕ ИИС?

Вкратце напомню, что из себя сейчас представляет этот самый индивидуальный инвестиционный счет. Он бывает двух типов. По ИИС первого типа можно получить налоговый вычет — 13% от внесенных средств. Максимум — это 52 тысячи с 400 тысяч рублей в год. По второму ИИС можно не платить подоходный налог с прибыли от продажи ценных бумаг. Но крутить миллиарды здесь не получится. Лимит на внесение — один миллион рублей в год.

Есть и общее ограничения для обоих типов счета. Это срок. Если хотите сохранить право на налоговый вычет, основную сумму нельзя снимать с него в течение трех лет.

Индивидуальный инвестиционный счет появился в 2015 году. Сначала он не пользовался большой популярностью. Но потом частные инвесторы распробовали новый механизм от государства. Ведь, по сути, это не что иное, как обычный брокерский счет — с добавленной ценностью в виде налогового вычета. Да, ограничения есть, но они не столь принципиальные.

ГРАФИКА

Сколько ИИС открыто в России

5,3 млн

Сколько на них лежит денег

471 млрд рублей

В среднем на одном счете

Около 90 тысяч рублей

По данным ЦБ на 1 мая 2023 года.

ДВЕ ТРЕТИ СЧЕТОВ ПУСТЫЕ

По последним данным ЦБ, в России открыто 5,3 млн индивидуальных инвестиционных счетов. В среднем на них лежит около 90 тысяч рублей (подробнее – см. графику). Но тут есть нюанс. Две трети ИИС — пустые.

Тут есть как минимум два объяснения. Во-первых, часть ИИС открыты автоматом. Типичный случай - клиент открывает счет в банке, получает карту, а ушлый менеджер предлагает в дополнение открыть еще и инвестсчет. Мол, вам это ничего не стоит. А мне бонус.

Во-вторых, некоторые «мамкины лайфхакеры» специально держат счет пустым в течение трех лет. В конце третьего года вносят на счет 400 тысяч рублей. Потом сразу возвращают налоговый вычет и спустя пару месяцев забирают все деньги со счета. Вроде как условие по сроку выполнено. И 52 тысячи на ровном месте — буквально за несколько месяцев. Стратегия очень странная. Но имеет место быть.

Собственно, такие «хитрецы» и вынудили Минфин каким-то образом модернизировать этот продукт. Потому что его суть была немного в другом.

- Мы стали наблюдать, что значительная часть ИИС на брокерском обслуживании остаются пустыми и используется только для получения налогового вычета в конце срока ИИС, что расходится с нашими целями, - заявил Алексей Моиссев, замглавы Минфина.

А цель у властей простая — чтобы наши с вами сбережения работали на экономику и были как можно более долгосрочными. Желательно — вечными. Вложили деньги в акции Газпрома или Сбербанка и забыли о них. Поэтому срок нового льготного инвестиционного счета хотят увеличить до 10 лет. А взамен дать инвесторам «комбинацию из налоговых льгот».

То есть, на новом инвестиционном счете можно будет и получать деньги от внесенных средств, и не платить подоходный налог с прибыли и дивидендов. Естественно, с определенными ограничениями.

ТОЛЬКО РОССИЙСКИЕ АКЦИИ

Нюансов нового финансового инструмента в Минфине пока не раскрывают. Видимо, ждут заключения от профильного департамента в правительстве. Но участники рынка уже бьют тревогу. Старые типы ИИС чиновники предлагают со следующего года отменить. И оставить частным инвесторам лишь третий тип. Эксперты считают, что это отпугнет многих.

Хотя одна здравая идея в новом механизме все-таки есть. В Минфине хотят ограничить список ценных бумаг, которые могут покупать инвесторы. В частности, запретят получать налоговый вычет с инвестиций в акции иностранных компаний. Раньше ситуация была просто абсурдной. Можно было покупать акции Apple или Tesla, то есть по сути финансировать зарубежные компании. И получать за это вычет из российского бюджета.

Да, сделки шли через российского посредника в виде Санкт-Петербургской биржи. Но ситуация все равно была, мягко говоря, странной. Теперь эту коллизию хотят убрать. И это, наверное, правильно.

ВОПРОС РЕБРОМ

Новый механизм будет лучше или нет?

Лично мне кажется, нет ничего плохого в долгосрочных финансовых инструментах. Никто не обязывает инвесторов держать на 10-летнем ИИС все деньги. Можно разместить там лишь часть портфеля. Например, копить на образование ребенка или собственную пенсию. И получать налоговые вычеты. А основные инвестиции делать через обычный брокерский счет. Или держать деньги на банковских вкладах. Или в наличной валюте. Здесь будет полная ликвидность (то есть, возможность снять деньги в любой момент), но никаких преференций от государства. Вполне себе честные условия. Завлекать на биржу силком, как это было еще пять лет назад, уже никого не надо. Там открыто более 25 млн счетов. И это количество с каждым месяцев увеличивается.