Экология плюс футбол

Фото: пресс-служба проекта "Экология - дело каждого"

Вот только не надо говорить, что ничего общего между футболом и экологией нет. Экологи могут быть отличными спортсменами, а спортсмены – защитниками окружающей среды. Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» создала свою футбольную команду, которая приняла участие во Всероссийском дне футбола в олимпийском комплексе «Лужники», зрителями праздника стали свыше 15 тысяч человек, ребят с праздником поздравили Бьянка, Никита Киоссе, Фейгин, ТО-МА, Daasha, группа Винтаж и другие.

Фото: пресс-служба проекта "Экология - дело каждого"

В команду экологов, которая приняла участие в городском турнире «День Московского спорта», организованном департаментом спорта города Москвы совместно с Российским футбольным союзом, вошли ребята 11–12 лет, неравнодушные к проблемам экологии и к тому же профессионально занимающиеся спортом. Все они – воспитанники Футбольной школы молодежи и не раз участвовали в соревнованиях, но впервые оказались на таком масштабном футбольном празднике и были рады доказать своим примером, что здоровье, спорт и экология – важнейшие жизненные ценности.

- Наши 12-летние ребята сыграли вничью со счетом 2:2 с 16-летними соперниками, показали высокий результат, несмотря на то, что не все были профессиональными футболистами, - отметил представитель премии. - Мы гордимся ими и надеемся, что наша футбольная команда будет и дальше выигрывать и своим примером показывать, что экологичным нужно быть как в душе, так и физически. Именно поэтому премия «Экология - дело каждого» и Российский футбольный союз являются партнерами. Ведь экология и активный здоровый образ жизни касаются каждого. Привычка заниматься спортом и привычка заботиться об окружающей среде – это залог успеха в жизни любого человека.

Фото: пресс-служба проекта "Экология - дело каждого"

Большой праздник прошел в «Лужниках» 10 июня и подарил игрокам и болельщикам со всей России не только зрелищные турниры, но и яркую концертную программу, автограф-сессии со звёздами отечественного футбола, а также мастер-классы и активности, приготовленные командой премии «Экология – дело каждого». Все участники узнали о простых и в то же время важных экопривычках участники праздника могли на мастер-классах: что такое отель для насекомых, и смогли изготовить его своими руками, собрать экопазл, провести раскопки в песочнице, а также сыграть в компьютерную экоигру в виар-очках.

Фото: пресс-служба проекта "Экология - дело каждого"

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

Заявки на третий сезон Премии принимаются с 1 марта по 1 октября на сайте www.экологияделокаждого.рф.

СПРАВКА «КП»

«Экология – дело каждого» – это премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету.

ЦИФРЫ ПРЕМИИ

За два года на проект поступили заявки из 39 стран, включая Россию, в которой участниками стали дети из всех 89 регионов, общее количество работ на Премию превысило 55 тысяч. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и обучающие курсы.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Премию поддержали: АНО «Центр «Арктические инициативы», ОАО «РЖД», АО «ОХК «Уралхим», Московский зоопарк, РИА Новости, Международное информационное агентство и радио Sputnik, НИУ ВШЭ, медиахолдинг «Русская медиагруппа», Российский футбольный союз, МИЦ «Известия», «Общественное Телевидение России», ИД «Комсомольская правда», «Детское радио», «Телеканал 360», «Российская газета», газета «Ведомости», ИД «Аргументы и факты» и другие.