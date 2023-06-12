Свой для 106 миллионов клиентов: в День России Сбер выпустил ролик-манифест

Фото: Пресс-служба Сбера

12 июня, в День России Сбер запустил ролик манифест, показывающий многообразие и широту нашей страны, а также то, что нас всех объединяет.

Начинается ролик с романтической истории: разговора девушки с парнем.

«Владивосток, ты так далеко. У вас ночь, а в Калиниграде утро еще. Вот бы ты сейчас в дверь позвонил. Ладно, ложись спать, а я буду скучать, - говорит она ему.

А он, не долго думая, через всю страну мчится к любимой, чтобы позвонить в дверь.

На своем пути герой встречает разных попутчиков и попадает в разные истории. Мы живем в 11 часовых поясах, у нас более 190 народностей, мы говорим более чем на 277 языках. Мы очень и очень разные. И в этом наша сила и богатство.

«Сбер объединяет людей по всей стране, хорошо, что есть тот, кто понимает каждого, - говорится в ролике. Хочется добавить: и выручает.

В жизни людей каждый день случаются разные ситуации: бытовые, веселые, грустные, эмоциональные, вдохновляющие, вызывающие гордость, а также ситуации, когда нужна поддержка и опора.

«Мы не замечаем расстояний, когда спешим к любимым. Сбер свой для каждого. Свой для 106 миллионов клиентов», - говорится в ролике.

Банк напоминает, что делает продукты и сервисы с учетом характера, особенностей и жизненных ситуаций клиентов.

Ролик получился действительно праздничный, красочный и очень позитивный. Доберется ли герой до своей любимой из Владивостока в Калининград или дверь ему откроет другая женщина? Узнать это, можно посмотрев ролик на сайте Сбера.