Олег Кожемяко из зоны СВО: Реальных тактических успехов противник не добился

Глава Приморского края Олег Кожемяко. Фото: личный архив Олега Кожемяко

В воскресенье, 11 июня, вечером в Москву из зоны СВО, вернулся Олег Кожемяко. Руководитель региона сразу же позвонил в «Комсомольскую Правду».

Вот - дословно - наш разговор.

…- Олег Николаевич, вас с наступающим праздником – с Днем России.

- Спасибо, Александр!. Вас тоже, и весь коллектив «Комсомольской правды».

- Это была десятая ваша поездка, юбилейная - в зону СВО. Мы почти каждую такую вашу командировку иллюстрируем потом вашими же комментариями. У меня такое ощущение, что вы туда ездите не только поддержать своих земляков, но и убедиться, что боевой дух - крепкий. Или есть еще какие-то поводы?

- Конечно, - и поддержать ребят, и кое-что передать, чтобы это помогало им в зоне СВО добиваться успехов. Оценить моральное состояние ребят, определить, что нужно, чтобы укрепить их боевой дух, узнать, чем мы можем помочь.

- Говорят, что начался украинский «контрнаступ». Я знаю, что вы всегда стараетесь быть поближе к передовой. Губернатор Приморья - в каске, камуфляже, вас трудно бывает узнать даже землякам. Сейчас вы близко были к тому месту, где происходят самые горячие события?

- В каких-то ситуациях - не так близко, чтобы это был передний край.

Это все равно - расстояние в пределах трех-пяти километров на некоторых точках.

В зависимости от того, где находится наш - приморский - личный состав, в зависимости от его дислокации.

- Президент Владимир Путин сказал, что началось контрнаступление ВСУ. Но ни на одном участке неонацисты не добились успеха…

- Да, неонацисты пытаются продавить наши позиции контратаками, выявить наиболее слабые места.

Бросают технику, личный состав.

Наши воины 5-й армии, 155-й бригады, батальона «Тигр», других подразделений не только отражают атаки, но и наносят существенный урон противнику, держат ситуацию под контролем.

Реальных шагов в контрнаступлении, связанных с захватом позиций, или тактических успехов, противник не сделал.

- Сколько километров вы проехали?

- Мы объехали довольно большой участок… От Угледара и практически - до начала Херсонской области.

Разная везде ситуация.

Где-то противник (на Запорожском, например, направлении) усиливает свои наступательные действия, где-то ведет разведку, мелкими тактическими группами пытается подобраться, а где-то - крупными подразделениями. Ребята держат оборону, вовремя перегруппировываются, занимают рубежи, подтягивают подмогу, корректируют огонь, артиллерия и авиация работают слаженно.

Тактических продвижений противника мы не видели даже на самых опасных участках.

- В километрах это сколько же вы проехали – от Угледара до Херсона?

- Если только в одном направлении, то километров 600, наверное.

- А вы потом обратно по этому же маршруту?

- Да.

- Больше тысячи километров получается.

- Побольше. С заездами на север… в целом всегда - 1500-1700.

- Вы форму с собой берете?

- Много места она не занимает.

- Вы ближе к передовой не подъезжаете, потому что сами соблюдаете режим? Или вас не пускают генералы?

- Моя задача - и в том, что я еще стараюсь передать имущество, поговорить в целом по обстановке.

В этот раз мы были с председателем законодательного собрания Приморья Александром Ивановичем Роликом.

Ещё были мэры ряда городов.

Военнослужащим очень приятно было увидеть своих градоначальников, пообщаться с ними.

Те передали им весточки из дома. Они передали сами - своим родным.

Была организована прямая линия…

Наши руководители очень много принимают решений, связанных с предоставлением различных льгот военнослужащим. Как они работают, насколько эти льготы важны, нужны…

Узнать, какую работу дальше могут продолжать.

В общем, поездка в этот раз была весьма представительной. Но самое главное, что мы старались не мешать военным выполнять свои задачи.

- Прямая линия с Приморьем - с передовой?

- Откуда ее можно было проводить, оттуда и проводили.

- Это телефонная или видеосвязь?

- Видео.

- Ваши воины выходили по видео?

- С женами общались, с детьми.

- И сколько времени это продолжалось?

- Минут пятнадцать-семнадцать?

- Каждый имел такую возможность?

- Нет, там несколько человек было.

- А что вы передали своим воинам-землякам - можно рассекретить?

- 200 тепловизионных прицелов, 100 квадрокоптеров с «ночниками», порядка 40 противодроновых ружей, ночные монокуляры, специальные приборы наблюдения, коллиматорные прицелы…

Все, что нужно нашим ребятам, чтобы достойно служить, держать оборону, при необходимости – наступать, отражать нападение врага и наносить ему максимально большой урон.

- Обычно вы докладываете Верховному Главнокомандующему о своих поездках в зону СВО, сами ему звоните или он вам звонит. Или обсуждаете эти темы при встрече. На этот раз вы будете у Владимира Путина с докладом?

- Да нет, Владимир Владимирович получает доклады от Минобороны, от Генштаба, этого достаточно. Если это требует нашего внимания, если мы что-то видим, на что нужно президенту обратить внимание, мы стараемся докладывать. Сейчас такой необходимости мы не видим.

- Вы сказали – помогаете укрепить боевой дух. А что - разве он требует укрепления?

- Всегда нужна поддержка. А ещё - осознание того, что о тебе знают дома, о тебе помнят родные и друзья.

И вот - приезжают представители власти, передают тебе посылки из дома.

И ребята ещё раз убеждаются в том, что их работа на фронте важна и нужна всем.

И - семьям, и жителям края. Очень важно ребятам чувствовать, что они здесь не одни оставлены, что мы все переживаем за них.

Желаем не только Победы, но чем можем – помогаем.

- А лично вам что это дает?

- Это наши земляки, жители Приморья.

Нам небезразлично, как они воюют. В том числе, мы всегда выясняем, чем можем помочь. Это - наши люди, часть Приморья, мы не можем их оставлять без заботы и внимания.

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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЁМ РОССИИ ОТ ОЛЕГА КОЖЕМЯКО

- С Днем России, дорогие друзья!

Сейчас этот праздник будут отмечать и в Луганске, и в Запорожье, и в Херсоне, и в Донбассе.

И, конечно, в России, в нашем родном Приморье.

Мы перед праздником заехали в ДНР, поздравили наших ребят, постарались побывать во всех соединениях, дислоцированных на передовой линии.

Ребята верят в свою страну, верят в Победу и выполняют все задачи, которые поставлены президентом. Которые нужны для того, чтобы искоренить нацизм и вернуться победно домой. Всех с праздником!

Удачи и всего самого хорошего.