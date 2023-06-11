Олег Кожемяко из зоны СВО: Реальных тактических успехов противник не добился

Глава Приморского края Олег Кожемяко. Фото: личный архив Олега Кожемяко
В воскресенье, 11 июня, вечером в Москву из зоны СВО, вернулся Олег Кожемяко. Руководитель региона сразу же позвонил в «Комсомольскую Правду».
Вот - дословно - наш разговор.
…- Олег Николаевич, вас с наступающим праздником – с Днем России.
- Спасибо, Александр!. Вас тоже, и весь коллектив «Комсомольской правды».
- Это была десятая ваша поездка, юбилейная - в зону СВО. Мы почти каждую такую вашу командировку иллюстрируем потом вашими же комментариями. У меня такое ощущение, что вы туда ездите не только поддержать своих земляков, но и убедиться, что боевой дух - крепкий. Или есть еще какие-то поводы?
- Конечно, - и поддержать ребят, и кое-что передать, чтобы это помогало им в зоне СВО добиваться успехов. Оценить моральное состояние ребят, определить, что нужно, чтобы укрепить их боевой дух, узнать, чем мы можем помочь.
- Говорят, что начался украинский «контрнаступ». Я знаю, что вы всегда стараетесь быть поближе к передовой. Губернатор Приморья - в каске, камуфляже, вас трудно бывает узнать даже землякам. Сейчас вы близко были к тому месту, где происходят самые горячие события?
- В каких-то ситуациях - не так близко, чтобы это был передний край.
Это все равно - расстояние в пределах трех-пяти километров на некоторых точках.
В зависимости от того, где находится наш - приморский - личный состав, в зависимости от его дислокации.
- Президент Владимир Путин сказал, что началось контрнаступление ВСУ. Но ни на одном участке неонацисты не добились успеха…
- Да, неонацисты пытаются продавить наши позиции контратаками, выявить наиболее слабые места.
Бросают технику, личный состав.
Наши воины 5-й армии, 155-й бригады, батальона «Тигр», других подразделений не только отражают атаки, но и наносят существенный урон противнику, держат ситуацию под контролем.
Реальных шагов в контрнаступлении, связанных с захватом позиций, или тактических успехов, противник не сделал.
- Сколько километров вы проехали?
- Мы объехали довольно большой участок… От Угледара и практически - до начала Херсонской области.
Разная везде ситуация.
Где-то противник (на Запорожском, например, направлении) усиливает свои наступательные действия, где-то ведет разведку, мелкими тактическими группами пытается подобраться, а где-то - крупными подразделениями. Ребята держат оборону, вовремя перегруппировываются, занимают рубежи, подтягивают подмогу, корректируют огонь, артиллерия и авиация работают слаженно.
Тактических продвижений противника мы не видели даже на самых опасных участках.
- В километрах это сколько же вы проехали – от Угледара до Херсона?
- Если только в одном направлении, то километров 600, наверное.
- А вы потом обратно по этому же маршруту?
- Да.
- Больше тысячи километров получается.
- Побольше. С заездами на север… в целом всегда - 1500-1700.
- Вы форму с собой берете?
- Много места она не занимает.
- Вы ближе к передовой не подъезжаете, потому что сами соблюдаете режим? Или вас не пускают генералы?
- Моя задача - и в том, что я еще стараюсь передать имущество, поговорить в целом по обстановке.
В этот раз мы были с председателем законодательного собрания Приморья Александром Ивановичем Роликом.
Ещё были мэры ряда городов.
Военнослужащим очень приятно было увидеть своих градоначальников, пообщаться с ними.
Те передали им весточки из дома. Они передали сами - своим родным.
Была организована прямая линия…
Наши руководители очень много принимают решений, связанных с предоставлением различных льгот военнослужащим. Как они работают, насколько эти льготы важны, нужны…
Узнать, какую работу дальше могут продолжать.
В общем, поездка в этот раз была весьма представительной. Но самое главное, что мы старались не мешать военным выполнять свои задачи.
- Прямая линия с Приморьем - с передовой?
- Откуда ее можно было проводить, оттуда и проводили.
- Это телефонная или видеосвязь?
- Видео.
- Ваши воины выходили по видео?
- С женами общались, с детьми.
- И сколько времени это продолжалось?
- Минут пятнадцать-семнадцать?
- Каждый имел такую возможность?
- Нет, там несколько человек было.
- А что вы передали своим воинам-землякам - можно рассекретить?
- 200 тепловизионных прицелов, 100 квадрокоптеров с «ночниками», порядка 40 противодроновых ружей, ночные монокуляры, специальные приборы наблюдения, коллиматорные прицелы…
Все, что нужно нашим ребятам, чтобы достойно служить, держать оборону, при необходимости – наступать, отражать нападение врага и наносить ему максимально большой урон.
- Обычно вы докладываете Верховному Главнокомандующему о своих поездках в зону СВО, сами ему звоните или он вам звонит. Или обсуждаете эти темы при встрече. На этот раз вы будете у Владимира Путина с докладом?
- Да нет, Владимир Владимирович получает доклады от Минобороны, от Генштаба, этого достаточно. Если это требует нашего внимания, если мы что-то видим, на что нужно президенту обратить внимание, мы стараемся докладывать. Сейчас такой необходимости мы не видим.
- Вы сказали – помогаете укрепить боевой дух. А что - разве он требует укрепления?
- Всегда нужна поддержка. А ещё - осознание того, что о тебе знают дома, о тебе помнят родные и друзья.
И вот - приезжают представители власти, передают тебе посылки из дома.
И ребята ещё раз убеждаются в том, что их работа на фронте важна и нужна всем.
И - семьям, и жителям края. Очень важно ребятам чувствовать, что они здесь не одни оставлены, что мы все переживаем за них.
Желаем не только Победы, но чем можем – помогаем.
- А лично вам что это дает?
- Это наши земляки, жители Приморья.
Нам небезразлично, как они воюют. В том числе, мы всегда выясняем, чем можем помочь. Это - наши люди, часть Приморья, мы не можем их оставлять без заботы и внимания.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЁМ РОССИИ ОТ ОЛЕГА КОЖЕМЯКО
- С Днем России, дорогие друзья!
Сейчас этот праздник будут отмечать и в Луганске, и в Запорожье, и в Херсоне, и в Донбассе.
И, конечно, в России, в нашем родном Приморье.
Мы перед праздником заехали в ДНР, поздравили наших ребят, постарались побывать во всех соединениях, дислоцированных на передовой линии.
Ребята верят в свою страну, верят в Победу и выполняют все задачи, которые поставлены президентом. Которые нужны для того, чтобы искоренить нацизм и вернуться победно домой. Всех с праздником!
Удачи и всего самого хорошего.