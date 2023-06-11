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Политика11 июня 2023 20:59

Герой спецоперации «Z» старший лейтенант Ханбеков навел переправу в срок

Командиру под обстрелом врага помогли справиться с боевой задачей старший сержант Пашаев и сержант Прохоров
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Гвардии сержант Алексей Прохоров, гвардии старший сержант Шамиль Пашаев, гвардии старший лейтенант Эрик Ханбеков,

Гвардии сержант Алексей Прохоров, гвардии старший сержант Шамиль Пашаев, гвардии старший лейтенант Эрик Ханбеков,

Фото: Минобороны РФ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Стреляй редко, да метко, штыком коли крепко. Пуля — дура, штык — молодец», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. И еще так о тактике: «Тот уже не хитрый, о ком все говорят, что он хитер».

НАВЕЛИ ПЕРЕПРАВУ ТОЧНО В СРОК

Гвардии старший лейтенант Эрик Ханбеков, гвардии старший сержант Шамиль Пашаев, гвардии сержант Алексей Прохоров.

«Понтонный взвод под командованием гвардии старшего лейтенанта Ханбекова, совместно с командиром отделения гвардии старшим сержантом Шамилем Пашаевым и командиром отделения гвардии сержантом Алексеем Прохоровым получил задачу по оборудованию переправы через реку. Наведение переправы осложнялось непосредственной близостью к территориям, подконтрольным украинским националистам. Стремясь сорвать продвижение наших войск на противоположный берег, боевики приступили к обстрелу зоны возведения переправы кассетными боеприпасами, артиллерией и минометами. Эрик Ханбеков отдал приказ личному составу занять позиции в укрытии, а сам вместе с командирами отделений Шамилем Пашаевым и Алексеем Прохоровым, рискуя собственной жизнью, продолжил выполнять боевую задачу. Смелые и решительные действия командования понтонного взвода позволили, несмотря на атаки противника, навести переправу. Стремительно преодолев водную преграду, российские подразделения смогли закрепиться на противоположном берегу и отбросить боевиков вглубь их обороны».

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