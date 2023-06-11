Герой спецоперации «Z» старший лейтенант Ханбеков навел переправу в срок

Гвардии сержант Алексей Прохоров, гвардии старший сержант Шамиль Пашаев, гвардии старший лейтенант Эрик Ханбеков, Фото: Минобороны РФ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Стреляй редко, да метко, штыком коли крепко. Пуля — дура, штык — молодец», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. И еще так о тактике: «Тот уже не хитрый, о ком все говорят, что он хитер».

НАВЕЛИ ПЕРЕПРАВУ ТОЧНО В СРОК

Гвардии старший лейтенант Эрик Ханбеков, гвардии старший сержант Шамиль Пашаев, гвардии сержант Алексей Прохоров.

«Понтонный взвод под командованием гвардии старшего лейтенанта Ханбекова, совместно с командиром отделения гвардии старшим сержантом Шамилем Пашаевым и командиром отделения гвардии сержантом Алексеем Прохоровым получил задачу по оборудованию переправы через реку. Наведение переправы осложнялось непосредственной близостью к территориям, подконтрольным украинским националистам. Стремясь сорвать продвижение наших войск на противоположный берег, боевики приступили к обстрелу зоны возведения переправы кассетными боеприпасами, артиллерией и минометами. Эрик Ханбеков отдал приказ личному составу занять позиции в укрытии, а сам вместе с командирами отделений Шамилем Пашаевым и Алексеем Прохоровым, рискуя собственной жизнью, продолжил выполнять боевую задачу. Смелые и решительные действия командования понтонного взвода позволили, несмотря на атаки противника, навести переправу. Стремительно преодолев водную преграду, российские подразделения смогли закрепиться на противоположном берегу и отбросить боевиков вглубь их обороны».