На шестой день наступления до Зеленского дошло, сколько потеряли ВСУ Фото: REUTERS

«Неожиданного контрнаступа» у Киева не получается…

Министерство обороны Российской Федерации в очередной сводке проинформировало о потерях Вооруженных сил Украины на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях. Российские военные, в том числе, уничтожили три танка Leopard и ЗРК Stormer британского производства.

Уничтожены вражеские беспилотные катера, напавшие на российский корабль «Приазовье»

Министерство обороны РФ в воскресенье, 11 июня, прокомментировало также и попытку атаки ВСУ российского корабля «Приазовье».

Как уточнили в оборонном ведомстве, она оказалась безуспешной.

Российские военные отразили атаку, уничтожено шесть украинских катеров.

Укронацисты натыкаются на «стену из стали»

Издание Wall Street Journal сообщило, что бойцы украинской армии после начала контрнаступления стали жаловаться на недостаточную подготовку своих командиров, а также на качество техники НАТО.

«Они просто ждали нас... Повсюду были подготовленные позиции. Это была «стена из стали»- посетовал один из бойцов ВСУ.

До США и ЕС начинает доходить - «украинская авантюра» будет провалена

Зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что в США и Евросоюзе укрепляется мысль, что «украинская авантюра» будет провалена.

На фоне неудачных попыток контрнаступления Киева, эти мысли имеют (обретают) под собой все более крепкий фундамент.

Потери неонацистов все ощутимее

Бойцы подразделения украинской армии сообщили, что в ходе попыток контрнаступления они лишились большей части БМП Bradley, находившихся в их распоряжении.

«Группа украинских солдат... заявили..., что они потеряли большую часть Bradley», — пишет Agence France-Presse, ссылаясь на сообщения бойцов ВСУ.

«Ребята, мы такие же, как вы»

Саперы Южной группировки российских войск находят мины, которые оставляют инженеры ВСУ.

Мины могут быть не активированными или активированными не до конца. (То есть, от соприкосновения с такими минами они не взрываются. - А. Г.)

При этом на снарядах остаются различные послания - от желания примириться (типа - ребята, мы такие же как вы) до нацистской символики, сообщает начальник инженерной службы полка группировки «Юг»Вооруженных сил РФ с позывным «Кирпич».

Неприятные новости для Зеленского

Некоторые западные аналитики уже приходят к выводу: на шестой день наступления до Зеленского дошло, сколько потеряли ВСУ.

Так, американский журналист, бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен в своей колонке на платформе Substack написал, что во время посещения подконтрольной Киеву части Херсонской области Зеленский узнал "новость, которую не хотел слышать" . Ему сообщили о о больших потерях украинских войск при попытках контрнаступления.

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