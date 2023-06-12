"В душе мне не 25": Актриса Алиса Гребенщикова отказалась считать себя молодой

12 июня Алисе Гребенщиковой исполнилось 45 лет. Фото: Борис КУДРЯВОВ

12 июня Алисе Гребенщиковой исполнилось 45 лет. Как говорят о женщинах этого возраста: баба ягодка опять. Но актриса с этим в корне не согласна. И дело не в том, что она не чувствует свой возраст (кстати, еще один штамп)…

«Што?! Момент, секундочку, эээ, серьезно? Теперь про меня можно сказать «Баба ягодка опять»?! Ну, конечно, нет. Во-первых, никакая не баба. Во-вторых, меня смущает слово «опять». Как будто какое-то время назад я была сдана в утиль, а сейчас, поди-ка ты, разморозили», - написала Алиса Гребенщикова в своем микроблоге.

Она считает, когда ты счастлив, неважно, сколько тебе лет, как ты выглядишь, во что одет и сколько зарабатываешь: «Ты сам формируешь круг своего общения и личные границы».

Алиса рассказала, что недавно с ней произошли важные изменения. Она научилась доверять… Богу. «Как это сильно повлияло на мое сознание. Принятие многое расставило на свои места. Мне стало несоизмеримо спокойнее жить. Понимание, что Господу видней научило меня ровно дышать. Эти 45 лет не прошли впустую. И да, мои года – моё богатство. И еще я точно знаю, что фраза: «в душе мне 25» ни капельки не моя. Мне и физически, и ментально мои 45. Просто к ним бонусом я имею легкость, жизнерадостную натуру, жажду путешествий…».

Судя по всему в одно из этих путешествий и отправилась актриса вместе с сыном Алексеем. Два дня назад ему исполнилось 15 лет. «Глядя на Алешу, я убеждаюсь, что Бог меня очень любит. Бог сделал мне невероятный подарок, послав такого сына. Алеша удивительный. Он не похож ни на кого из тех, с кем я знакома. Он не похож на меня в мои 15. Алеша моя бесконечная гордость и радость. У Алеши нет соцсетей, и это его решение. Он легко проводит уйму времени без телефона, когда мы вместе»…Вместе мама и сын отмечают свои круглые даты. Где-то сейчас на морях, рассекая волны...

Алиса Гребенщикова – актриса театра и кино стала популярна после участия в ледовом шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период», её партнёром был чемпион мира по фигурному катанию Алексей Тихонов.