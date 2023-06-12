Минобороны России заявило об уничтожении скопления резервов ВСУ

За очередные сутки наступления наемники киевского режима лишись сети танков и 13 бронемашин

В Минобороны России сообщили о новых ударах высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ.

«Назначенные объекты поражены ночью. Цель удара достигнута», - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что в течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Южно-Донецком направлении и перечислил потери ВСУ на всех направлениях: в районе Временевского выступа уничтожено 120 украинских военнослужащих, у Пречистовки и Новоданиловки более 250, на Донецком до 140, на Купянском свыше 35, на Красно-Лиманском более 55, на Херсонском до 15.

По словам Конашенкова наиболее кровопролитные бои идут у Времевского выступа. Там, решительными действиями обороняющихся подразделений, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» отражены три атаки противника с направления Великой Новоселки Донецкой народной республики и в районе населенного пункта Левадное Запорожской области. Кроме личного состава ВСУ потеряли на этом направлении за сутки два танка и три боевые бронированные машины.

У Пречистовки и Новоданиловка Запорожской области враг потерял еще пять танков и семь бронированных машин.

На Донецком направлении наиболее активно боевые действия велись в районах населенных пунктов Авдеевка и Марьинка Донецкой народной республики. Там наемники киевского режима потеряли боевую бронемашину и четыре автомобиля.

В этих боях украинские боевики потеряли две диверсионных группы, десятки бронемашин, самоходок, гаубиц, а у Торского Донецкой народной республики склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками нашей группировки рядом с Гай уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, артиллерией у Глубокое уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ, рядом с Великая Новоселка поражён командно-наблюдательный пункт батальона 68-й егерской бригады, нанесено поражение 96 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике ВСУ в 102 районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, которые сбили украинскую тактическую ракету «Точка-У» и восемь украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

442 - самолета.

238 - вертолетов.

4579 - беспилотных летательных аппаратов.

426 - зенитных ракетных комплексов.

9915 - танков и других боевых бронированных машин.

1122 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

5093 - орудия полевой артиллерии и минометов.

10905 - единиц специальной военной автомобильной техники.