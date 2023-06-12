Россияне набрали кредитов на 30 трлн рублей: это больше, чем годовой бюджет страны

Долги россиян перед банками превысили размер доходов федерального бюджета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каждый среднестатистический житель России должен банкам чуть больше 200 тысяч рублей, а все мы вместе - уже 30 триллионов. Такую цифру обнародовал Центробанк (это данные на апрель).

Всего один факт, чтобы понять масштаб суммы: 30 трлн рублей - это больше всего годового бюджета нашей страны. Причем как в доходной, так и в расходной его части. По планам Минфина, в 2023 году бюджет РФ заработает 26,13 трлн рублей и потратит 29,056 трлн.

Кстати, за год сумма наших долгов выросла на 13%. Однако в Центробанке считают, что это не такой уж и плохой знак.

- Потребительская активность в I квартале 2023 года увеличилась, а склонность граждан к сбережениям - сократилась, - пишут эксперты ЦБ в своем отчете. Переводим с официального на обычный язык: россияне почувствовали стабильность и уверенность в завтрашнем дне, поэтому стали меньше хранить деньги под подушкой и больше тратить. В том числе и в кредит.

ЦБ отметил и другую причину роста наших долгов: за последние месяцы банки снизили требования к заемщикам и стали охотнее раздавать кредиты. Потому что банкиры тоже поняли: серьезного кризиса из-за санкций не случилось. И можно спокойно давать людям ссуды, не опасаясь, что многие заемщики останутся без работы и окажутся не в состоянии платить.

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