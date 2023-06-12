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Экономика12 июня 2023 12:03

Россияне набрали кредитов на 30 трлн рублей: это больше, чем годовой бюджет страны

Долги россиян перед банками превысили размер доходов федерального бюджета
Евгений ОРЛОВ
Долги россиян перед банками превысили размер доходов федерального бюджета

Долги россиян перед банками превысили размер доходов федерального бюджета

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каждый среднестатистический житель России должен банкам чуть больше 200 тысяч рублей, а все мы вместе - уже 30 триллионов. Такую цифру обнародовал Центробанк (это данные на апрель).

Всего один факт, чтобы понять масштаб суммы: 30 трлн рублей - это больше всего годового бюджета нашей страны. Причем как в доходной, так и в расходной его части. По планам Минфина, в 2023 году бюджет РФ заработает 26,13 трлн рублей и потратит 29,056 трлн.

Кстати, за год сумма наших долгов выросла на 13%. Однако в Центробанке считают, что это не такой уж и плохой знак.

- Потребительская активность в I квартале 2023 года увеличилась, а склонность граждан к сбережениям - сократилась, - пишут эксперты ЦБ в своем отчете. Переводим с официального на обычный язык: россияне почувствовали стабильность и уверенность в завтрашнем дне, поэтому стали меньше хранить деньги под подушкой и больше тратить. В том числе и в кредит.

ЦБ отметил и другую причину роста наших долгов: за последние месяцы банки снизили требования к заемщикам и стали охотнее раздавать кредиты. Потому что банкиры тоже поняли: серьезного кризиса из-за санкций не случилось. И можно спокойно давать людям ссуды, не опасаясь, что многие заемщики останутся без работы и окажутся не в состоянии платить.

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