Мурманским подводникам вручили ключи от квартир

48 семей подводников сил Северного флота отмечают новоселье в служебных квартирах

Сегодня в гарнизоне Гаджиево Мурманской области состоялась церемония передачи очередного дома, построенного специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России для семей военнослужащих подводных сил Северного флота. Во время торжественной церемонии ключи и именные извещения на заселение новых служебных квартир получили 48 семей.

«Это члены экипажей многоцелевых атомных подводных лодок и ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, а также личный состав Гаджиевской базы и штабов соединений подводных сил СФ. В их числе - все категории военнослужащих, от матросов контрактной службы до старших офицеров», - сообщили в Минобороны России.

В служебных квартирахуже произведен косметический ремонт, установлены стеклопакеты, сантехника, электрическое освещение и нагревательные приборы, а также произведено подключение всех систем жизнеобеспечения (горячее и холодное водоснабжение, электричество и канализация). Они полностью готовы для проживания и не требуют дополнительных вложений со стороны военнослужащих.

Переданный гаджиевским подводникам дом стал седьмым в серии из восьми домов, строящихся в главной базе подводных сил Северного флота в рамках федеральной программы по обеспечению жильем военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации.

В церемонии приняли участие командующий подводными силами Северного флота контр-адмирал Анатолий Коваленко, начальник филиала «Северный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Роман Юрьев, главный инженер филиала строительного управления по объектам строительства Северного флота компании «Военно-строительная компания» Сергей Гицак, глава ЗАТО Александровск Ильяс Мазитов и военнослужащие гарнизона.