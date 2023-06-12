Геннадий Сухих, академик РАН: Нужно каждый день делать что-то полезное для людей

Гендиректор Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова академик Геннадий Сухих.

В понедельник, 12 июня, в День России, президент Владимир Путин вручил самым достойным россиянам Золотые Звезды Героев Труда и Знаки лауреатов Государственной премии.

Среди награждённых был и известный во всем мире учёный - гендиректор Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова.

Академик Сухих, спасший жизни тысячам младенцам, - давний Герой многих моих публикаций (вот только одна из них).

Сразу после церемонии в Георгиевском зале я задал легендарному доктору, ныне лауреату Государственной пиемии несколько вопросов.

…- Геннадий Тихонович, буквально на одну секундочку. Ваши поклонники, земляки – оренбуржцы, в лице журналиста «Комсомольской правды» Александра Гамова, поздравляют вас с высоким званием и гордятся вами.

- Спасибо большое.

- Знаете, буквально вчера мы вспоминали вас вместе с главным врачом Медногорской городской больницы (это в Оренбуржье) Вячеславом Петровичем Объедковым.

- Да-да.

- Я сказал, что знаю вот такого…

- Замечательно, Александр, спасибо.

- …Героя.

- Спасибо вам большое.

- И еще, я вам обязательно хотел бы - ещё раз - передать слова благодарности от сотрудников «Комсомольской правды», которые у вас лечились в разгар пандемии.

(Один из корпусов медцентра в 2019-м, в связи с пиком заболеваемости коронавирусом, был переоборудован в ковидный госпиталь, и там - по направлению академика Геннадия Онищенко, ставили на ноги наших коллег, остро нуждавшихся в специальной медицинской помощи. - А.Г.)

- Спасибо, Александр, спасибо.

- Спасибо вам! И один вопрос.

- Да-да.

- У меня сложилось ощущение, что вы с Владимиром Владимировичем Путиным, во время награждения в Георгиевском зале, о чем-то так быстро переговорили. Можете сказать, что это было?

- Нет-нет, нет. Все, спасибо большое, спасибо.

- И еще, и еще вопрос: что бы вы хотели землякам-оренбуржцам передать?

- Горжусь, помню, это есть малая Родина.

Оренбург - это великий медицинский институт, мои великие учителя.

Поэтому, кроме благодарности и гордости, ничего не испытываю.

И, когда у меня спрашивают: «Что вы закончили? Первый или второй медицинский?» Всегда говорю: «Даже не третий». И отвечаю, что закончил наш Оренбургский мед.

- И, конечно же, читатели «Комсомольской правды» и сайта KP.RU, Радио «Комсомольская правда» ждут «Рецепт оптимизма» от академика Геннадия Сухих.

- Нужно каждый день делать что-то полезное для людей.

Ни один человек, обратившийся к тебе за помощью, не должен уйти без твоей поддержки, без того, чтобы его жизненный вопрос был решён.

- И ваш совет нам…

- Надо просить судьбу поддерживать тебя и дальше.

- Спасибо огромное. Обнимаю. Счастливо.

- Спасибо!