40 лет «Мы из джаза»: Леонид Утесов категорически отказался помогать создателям легендарного фильма

Кадр из фильма "Мы из джаза".

По версии кинодраматурга Александра Бородянского, идея сделать картину о джазе принадлежала ему. Он с юности был влюблен в джаз и прожужжал все уши режиссеру Карену Шахназарову про эту музыку. Но чтобы руководство «Мосфильма» приняло их сценарную заявку, они приврали, что в фильме будут сниматься Леонид Утесов и Клавдия Шульженко. Как известно, Леонид Брежнев, тогдашний руководитель СССР, любил слушать и Шульженко, и Утесова.

Шахназаров действительно хотел привлечь Утесова в качестве консультанта фильма о первых советских джазовых оркестрах. Но Леонид Осипович ответил примерно крылатой фразой про секс: «В СССР джаза не было».

В сюжете, придуманном Шахназаровым и Бородянским, действие происходит в 20-е годы прошлого века. Одессит Костик (его сыграл Игорь Скляр) мечтает собрать джаз-бэнд. Он старается заразить своим увлечение бродячих музыкантов Степана, Жорика и саксофониста Ивана Бавурина (Александр Панкратов-Чёрный, Николай Аверюшкин и Петр Щербаков), которые не сразу проникаются его идеей. Но потом все-таки находит в них поддержку и они вчетвером отправляются покорять Москву, где уже есть успешный джазовый оркестр. Чтобы переиграть конкурентов Константин приглашает в свой коллектив известную зарубежную певицу Клементину Фернандес (в фильме ее сыграла Лариса Долина)…

ЛАРИСУ ДОЛИНУ ГРИМИРОВАЛИ ПОД НЕГРИТЯНКУ 6 ЧАСОВ

Историю с иностранной знаменитостью рассказал Шахназарову и Бородянскому композитор, руководитель одного из лучших советских джазовых оркестров Александр Варламов (с него как будто и писали главного героя – Костю). Варламов был пионером русского джаза и бесценным кладезем историй и баек. Он вспомнил певицу Коретти Арле, с которой был знаком. В начале ХХ века она выступала в Европе в женском негритянском ансамбле. И однажды приехала в Россию на гастроли и осталась здесь навсегда - совершенствовать исполнительское мастерство. Но не только: сначала она вышла замуж за сына некоего (как сказали бы сейчас) олигарха Утина. Потом с ним развелась и стала женой пианиста Бориса Тица. Именно Коретти Арле-Тиц стала прототипом героини Ларисы Долиной – чернокожей певицы Клементины Фернандес. Чтобы из Долиной сделать негритянскую джаз-певицу на грим уходило 6 часов.

Эпизод, где ее Клементина приезжает на вокзал, и там ее встречают цветами и музыкой, снимали 10 ноября 1982 года - в день смерти Леонида Брежнева. Страна - в трауре. А на съемках гремит веселая музыка. Прибежал начальник вокзала: «Вы с ума посходили! В такой момент: Брежнев умер. А у вас веселье!» Что делать? Шахназаров позвонил директору киностудии «Мосфильм» Николаю Сизову. И тот сказал: «Делай музыку потише и снимай!».

СКЛЯР ПЕРЕИГРАЛ ХАРАТЬЯНА

Роль пианиста Кости Иванова мог сыграть Дмитрий Харатьян. Но его пробы не понравились худсовету киностудии. Были и другие кандидаты: Евгений Дворжецкий, Михаил Ширвиндт, Сергей Маковецкий. В то время было принято: обязательно должно быть кинопробы и чтобы несколько артистов. Игорь Скляр появился случайно: он столкнулся на «Мосфильме» с Шахназаровым. Его обаятельная, широкая улыбка решила проблему выбора – Костик был найден.

В роли Кости Иванова режиссер видел Дмитрия Харатьяна, хотя пробовались и Евгений Дворжецкий, и Михаил Ширвиндт.

По словам Игоря Скляра, народная любовь к нему пришла после «Мы из джаза». И это было тяжелое бремя славы. Повсюду узнавали. Стоило появиться на улице и ему вслед неслось: «Старый рояль пошёл» (по названию песни, которую он исполнял в фильме). «Старому роялю» на тот момент было всего 26 лет. И Скляр в то время джазом не увлекался, зато сейчас, когда ему перевалило за 60, он поет джазовые программы с профессиональными музыкантами.

Кстати, в фильме «Мы из джаза» только Игорь Скляр и Лариса Долина пели сами за своих героев. Вместо Елены Цыплаковой песню «Старый рояль» исполняла латвийская певица Ольга Пирагс. Вместо Александра Панкратова-Чёрного про «чемоданчик» и «Одессу-маму» поёт оператор фильма Владимир Шевцик. Музыку для фильма писал Анатолий Кролл, кроме того использовались композиции джазовых коллективов 1920-х годов.

В ПРОДОЛЖЕНИИ ДОЛЖЕН БЫЛ ИГРАТЬ КЕВИН СПЕЙСИ

Фильм был настолько популярен, что несколько раз возникала идея снять продолжение - «Мы из джаза-2». Сценарист Александр Бородянский рассказал мне, как однажды к нему обратился украинский продюсер, поклонник джаза Александр Фокин. Он заказал Бородянскому сценарий. История была такая. Сын Константина Иванова, которого в «Мы из джаза» играл Игорь Скляр, уезжает в Америку. Там он становится миллионером. А его сын, то есть внук героя Скляра, бредит джазом. Он приезжает вместе с джаз-оркестром в Киев, чем вызывает раздражение своего отца... Конфликт поколений состоят в том, что отец «помешан» на бизнесе и деньгах, а сын - на джазе. И таким образом через поколение повторяется судьба главного героя «Мы из джаза». Карен Шахназаров сразу отказался участвовать в сиквеле. «Мы из джаза-2» должен был снимать американский режиссер. На одну из главных ролей киевский продюсер собирался пригласить Кевина Спейси. «Спейси обожает джаз, поэтому готов сниматься в фильме о джазе за относительно небольшие деньги», - так объяснил мне Александр Бородянский.

Но проект не был реализован. Сперва помешал очередной экономический кризис, потом был Майдан, Кевина Спейси обвинили в сексуальных домогательствах, потом – пандемия… Ну а сегодня о российско-украино-американском фильме вообще можно забыть.

И все-таки фильм «Мы из джаза» в некотором смысле имел продолжение. На съёмочной площадке картины консультантом по степу работал чечёточник Алексей Быстров, звезда 50-х. «Он был своеобразным человеком, очень сдержанным, внешне ничем не примечательным, - рассказал Карен Шахназаров. - Так получилось, что он умер в съемочный период. Когда мы его хоронили, выяснилось, что в прошлом он был очень популярным танцором, любимцем Сталина. Мы с моим соавтором Александром Бородянским решили воссоздать историю его жизни в новом фильме «Зимний вечер в Гаграх» (в фильме главного героя, мастера чечётки, зовут Алексей Беглов, его сыграл Евгений Евстигнеев – Ред.). Когда «Зимний вечер в Гаграх» вышел в широкий прокат, мне позвонила девушка. Она призналась, что плакала в течение всего сеанса, потому что узнала в главном герое своего отца. Выяснилось, что она дочь того самого нашего репетитора Алексея Быстрова. Ее родители были в разводе, она не знала, что ее отец работал у нас на картине «Мы из джаза». Это было потрясающе: нам удалось так точно воссоздать героя, что его дочь поняла и приняла созданный нами экранный образ».

«Мы из джаза» был назван лучшим фильмом 1983 года. Картина получила множество призов на международных кинофестивалях. За год проката его посмотрело 17,1 миллионов зрителей.