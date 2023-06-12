Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды12 июня 2023 17:53

40 лет «Мы из джаза»: Леонид Утесов категорически отказался помогать создателям легендарного фильма

«КП» решила вспомнить, как снималась одна из лучших советских музыкальных картин
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Кадр из фильма "Мы из джаза".

Кадр из фильма "Мы из джаза".

По версии кинодраматурга Александра Бородянского, идея сделать картину о джазе принадлежала ему. Он с юности был влюблен в джаз и прожужжал все уши режиссеру Карену Шахназарову про эту музыку. Но чтобы руководство «Мосфильма» приняло их сценарную заявку, они приврали, что в фильме будут сниматься Леонид Утесов и Клавдия Шульженко. Как известно, Леонид Брежнев, тогдашний руководитель СССР, любил слушать и Шульженко, и Утесова.

Шахназаров действительно хотел привлечь Утесова в качестве консультанта фильма о первых советских джазовых оркестрах. Но Леонид Осипович ответил примерно крылатой фразой про секс: «В СССР джаза не было».

В сюжете, придуманном Шахназаровым и Бородянским, действие происходит в 20-е годы прошлого века. Одессит Костик (его сыграл Игорь Скляр) мечтает собрать джаз-бэнд. Он старается заразить своим увлечение бродячих музыкантов Степана, Жорика и саксофониста Ивана Бавурина (Александр Панкратов-Чёрный, Николай Аверюшкин и Петр Щербаков), которые не сразу проникаются его идеей. Но потом все-таки находит в них поддержку и они вчетвером отправляются покорять Москву, где уже есть успешный джазовый оркестр. Чтобы переиграть конкурентов Константин приглашает в свой коллектив известную зарубежную певицу Клементину Фернандес (в фильме ее сыграла Лариса Долина)…

ЛАРИСУ ДОЛИНУ ГРИМИРОВАЛИ ПОД НЕГРИТЯНКУ 6 ЧАСОВ

Историю с иностранной знаменитостью рассказал Шахназарову и Бородянскому композитор, руководитель одного из лучших советских джазовых оркестров Александр Варламов (с него как будто и писали главного героя – Костю). Варламов был пионером русского джаза и бесценным кладезем историй и баек. Он вспомнил певицу Коретти Арле, с которой был знаком. В начале ХХ века она выступала в Европе в женском негритянском ансамбле. И однажды приехала в Россию на гастроли и осталась здесь навсегда - совершенствовать исполнительское мастерство. Но не только: сначала она вышла замуж за сына некоего (как сказали бы сейчас) олигарха Утина. Потом с ним развелась и стала женой пианиста Бориса Тица. Именно Коретти Арле-Тиц стала прототипом героини Ларисы Долиной – чернокожей певицы Клементины Фернандес. Чтобы из Долиной сделать негритянскую джаз-певицу на грим уходило 6 часов.

Эпизод, где ее Клементина приезжает на вокзал, и там ее встречают цветами и музыкой, снимали 10 ноября 1982 года - в день смерти Леонида Брежнева. Страна - в трауре. А на съемках гремит веселая музыка. Прибежал начальник вокзала: «Вы с ума посходили! В такой момент: Брежнев умер. А у вас веселье!» Что делать? Шахназаров позвонил директору киностудии «Мосфильм» Николаю Сизову. И тот сказал: «Делай музыку потише и снимай!».

СКЛЯР ПЕРЕИГРАЛ ХАРАТЬЯНА

Роль пианиста Кости Иванова мог сыграть Дмитрий Харатьян. Но его пробы не понравились худсовету киностудии. Были и другие кандидаты: Евгений Дворжецкий, Михаил Ширвиндт, Сергей Маковецкий. В то время было принято: обязательно должно быть кинопробы и чтобы несколько артистов. Игорь Скляр появился случайно: он столкнулся на «Мосфильме» с Шахназаровым. Его обаятельная, широкая улыбка решила проблему выбора – Костик был найден.

В роли Кости Иванова режиссер видел Дмитрия Харатьяна, хотя пробовались и Евгений Дворжецкий, и Михаил Ширвиндт.

В роли Кости Иванова режиссер видел Дмитрия Харатьяна, хотя пробовались и Евгений Дворжецкий, и Михаил Ширвиндт.

По словам Игоря Скляра, народная любовь к нему пришла после «Мы из джаза». И это было тяжелое бремя славы. Повсюду узнавали. Стоило появиться на улице и ему вслед неслось: «Старый рояль пошёл» (по названию песни, которую он исполнял в фильме). «Старому роялю» на тот момент было всего 26 лет. И Скляр в то время джазом не увлекался, зато сейчас, когда ему перевалило за 60, он поет джазовые программы с профессиональными музыкантами.

Кстати, в фильме «Мы из джаза» только Игорь Скляр и Лариса Долина пели сами за своих героев. Вместо Елены Цыплаковой песню «Старый рояль» исполняла латвийская певица Ольга Пирагс. Вместо Александра Панкратова-Чёрного про «чемоданчик» и «Одессу-маму» поёт оператор фильма Владимир Шевцик. Музыку для фильма писал Анатолий Кролл, кроме того использовались композиции джазовых коллективов 1920-х годов.

В ПРОДОЛЖЕНИИ ДОЛЖЕН БЫЛ ИГРАТЬ КЕВИН СПЕЙСИ

Фильм был настолько популярен, что несколько раз возникала идея снять продолжение - «Мы из джаза-2». Сценарист Александр Бородянский рассказал мне, как однажды к нему обратился украинский продюсер, поклонник джаза Александр Фокин. Он заказал Бородянскому сценарий. История была такая. Сын Константина Иванова, которого в «Мы из джаза» играл Игорь Скляр, уезжает в Америку. Там он становится миллионером. А его сын, то есть внук героя Скляра, бредит джазом. Он приезжает вместе с джаз-оркестром в Киев, чем вызывает раздражение своего отца... Конфликт поколений состоят в том, что отец «помешан» на бизнесе и деньгах, а сын - на джазе. И таким образом через поколение повторяется судьба главного героя «Мы из джаза». Карен Шахназаров сразу отказался участвовать в сиквеле. «Мы из джаза-2» должен был снимать американский режиссер. На одну из главных ролей киевский продюсер собирался пригласить Кевина Спейси. «Спейси обожает джаз, поэтому готов сниматься в фильме о джазе за относительно небольшие деньги», - так объяснил мне Александр Бородянский.

Но проект не был реализован. Сперва помешал очередной экономический кризис, потом был Майдан, Кевина Спейси обвинили в сексуальных домогательствах, потом – пандемия… Ну а сегодня о российско-украино-американском фильме вообще можно забыть.

И все-таки фильм «Мы из джаза» в некотором смысле имел продолжение. На съёмочной площадке картины консультантом по степу работал чечёточник Алексей Быстров, звезда 50-х. «Он был своеобразным человеком, очень сдержанным, внешне ничем не примечательным, - рассказал Карен Шахназаров. - Так получилось, что он умер в съемочный период. Когда мы его хоронили, выяснилось, что в прошлом он был очень популярным танцором, любимцем Сталина. Мы с моим соавтором Александром Бородянским решили воссоздать историю его жизни в новом фильме «Зимний вечер в Гаграх» (в фильме главного героя, мастера чечётки, зовут Алексей Беглов, его сыграл Евгений Евстигнеев – Ред.). Когда «Зимний вечер в Гаграх» вышел в широкий прокат, мне позвонила девушка. Она призналась, что плакала в течение всего сеанса, потому что узнала в главном герое своего отца. Выяснилось, что она дочь того самого нашего репетитора Алексея Быстрова. Ее родители были в разводе, она не знала, что ее отец работал у нас на картине «Мы из джаза». Это было потрясающе: нам удалось так точно воссоздать героя, что его дочь поняла и приняла созданный нами экранный образ».

«Мы из джаза» был назван лучшим фильмом 1983 года. Картина получила множество призов на международных кинофестивалях. За год проката его посмотрело 17,1 миллионов зрителей.

КультураКультура: кино