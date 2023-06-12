Лауреат Госпремии, академик РАН Игорь Хатьков: Открываем новый корпус для пациентов - это крайне важно

Хирург с мировым именем профессор Игорь Хатьков - автор более чем 400 научных работ. Фото: mknc.ru

Академик РАН Игорь Хатьков - хирург с мировым именем. Премию он получил вместе с коллегами - академиками Дмитрием Пушкарем и Алексеем Шабуниным - за внедрение малоинвазивного способа лечения онкозаболеваний.

Игорь Хатьков - один из родоначальников лапароскопической хирургии в онкологии. Он впервые в России выполнил уникальную лапароскопическую операцию при раке поджелудочной железы (а в общей сложности провел более 500 подобных операций) и разработал новаторские решения для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями брюшной полости. Благодаря внедрению новых методов сроки лечения сократились более чем вдвое, пациенты намного раньше возвращаются к обычной жизни и работе.

- Признание коллег, признание в профессиональной среде для меня очень важно и ценно, - сказал Игорь Евгеньевич, когда мы позвонили поздравить его от имени «КП» с высокой наградой.

Кстати, признают заслуги доктора без преувеличения во всем мире. В 2020 году он избран почетным членом Американской ассоциации хирургов - первым из российских врачей за всю 140-летнюю историю организации.

Скоро у академика Хатькова и его коллег будет еще больше возможностей помогать людям.

- В Московском клиническом научном центре открывается новый корпус. Это крайне важно, - рассказал «КП» лауреат Госпремии. - На открытие в среду ждем мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. Корпус очень хорошо оснащенный: 18 современных операционных, 425 комфортных коек. Мощная диагностическая база, три аппарата лучевой терапии. Все продумано до мелочей. Думаю, что это будет весомым вкладом в улучшение медицинской помощи в Москве и в стране в целом.