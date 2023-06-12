Владимир Путин: Мне сначала сказали, что он героически погиб, а он вот, живой

Президент РФ Владимир Путин во время беседы с военнослужащими ВС РФ после церемонии награждения в госпитале имени А.А. Вишневского. Фото: Владимир Астапкович/POOL/ТАСС

Глава государства после вручения звезд Героя Труда и Государственных премий в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца 20 уважаемым согражданам, поспешил в госпиталь имени Вишневского.

Его ждала встреча с молодым офицером-мотострелком, который одним из первых со своим подразделением принял удар начавшегося на Запорожском направлении украинского наступления.

ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК

Вручив Юрию Жуланову Звезду Героя России, а девяти его раненным сослуживцам - Ордена Мужества, Владимир Путин рассказал, что поначалу прошла информация, что был такой герой-мотострелок, который, раненный, спасал товарищей на острие украинского удара, да героически погиб.

- К счастью, это оказалось не так, - улыбнулся глава страны, который тогда же по телефону связался с командиром взвода, и сказал, что молодой офицер достоин и высокой награды, и повышения в звании.

Прошло несколько дней, младший лейтенант получил не только Звезду Героя из рук президента, но и звание старшего лейтенанта.

- Юрий Юрьевич, - уважительно обратился Путин к младшему по званию, и, взяв стул, поставил его в круг награжденных,- Вас же тогда несколько раз ранило?

- Изначально было пулевое, - смущаясь, подтвердил Жуланов, - При эвакуации я получил второе осколочное ранение.

Командир стрелкового взвода Юрий Жуланов (справа), получивший звание Героя России, во время беседы с президентом. Фото: Владимир Астапкович/POOL/ТАСС

- Перевязку сделать смогли? - уточнил глава государства.

- С пулей в ноге передвигался нормально. Не перевязывался, времени на жгуты не было, раздали их раненым. Ситуация требовала принимать решения и управлять.

Президент интересовался тем, как шел бой, был ли опыт у подчиненных тогда еще младшего лейтенанта.

- В районе пяти утра противник наносил удары артиллерией, минометами и танками. Потом бронетехника, за ней легкая техника с пехотой. Слышали в эфире, что мы подбили несколько единиц бронемашин класса «Казак», два или три пикапа. Один танк мы уничтожили точно, - внешне спокойно вспоминал Жуланов, - Тяжело было, первый боевой опыт у личного состава. Большая часть до этого не участвовали в таких боевых действиях. Но люди не паниковали, не бежали с позиций, оставались до последнего. Когда уже было большое количество раненых на передке, я своим решением оттягивал их на опорный пункт.

ОТЦЫ И ДЕТИ

Владимир Путин, обращаясь по очереди к награжденным, узнал, что как минимум у троих из этих солдат, сержантов и офицеров, ставших после суровых боев пациентами госпиталя Вишневского, дома — по двое детей, которые ждут отцов с фронта.

Пожелав всем скорейшего выздоровления, Путин говорил не только о настоящем, но и о будущем.

- Вот ваш командир получил Звезду Героя. Все остальные — Ордена мужества. Да, это высокая награда. Но, судя по тому, что и как вы рассказываете - это были жесткие боевые действия. Которые говорят о том, что вы все делали похожую, героическую работу. И Юрий Юрьевич это тоже понимает, - сказал Путин — И, по большому счету, каждый из вас - герой. Так же, как и другие ваши товарищи, которые воюют на других участках фронта, в зоне специальной военной операции. Под постоянными артообстрелами, постоянными атаками бронемашин.

После секундной паузы президент добавил: «И это все не кино. Это все происходит в реальной жизни. Рядом с нами».

Он сообщил, что сегодняшнее вручение высоких наград - символический акт, направленный на то, чтобы подчеркнуть значение той боевой работы, которую исполняют все те, кто в строю.

- Это же важно для страны, чтобы она была самостоятельной, укреплялась. Чтобы людей там защитить, на этих территориях. Это наши люди. Они чувствуют себя частью нашего народа. И наш с вами долг стать на их защиту. Что вы и делаете, рискуя жизнью, своим здоровьем, - подчеркнул глава страны.

ФОТО НА ПАМЯТЬ

Сообщив, что будет «безусловно делаться все, чтобы ваша реабилитация прошла нормально», президент предложил подумать о том, чтобы решить, что с их будущим.

- Вот мы говорили с Юрием Юрьевичем еще по телефону, я задал вопрос, что он хочет делать дальше, как хочет жить. Он сказал, что хотел бы вернуться в Вооруженные силы. Конечно, само собой, пожалуйста. Я считаю, что, кто хочет — тот может на следующую ступень. Пойти на учебу, - предложил Путин.

Он заявил, что «люди, такие как вы, без всякого сомнения, нужны стране, родине, нужны Вооруженным силам».

- Было бы правильным, вот министр обороны нас слушает, это и его позиция тоже — что из таких, как вы, должен комплектоваться будущий командный состав Вооруженных сил. Из тех людей, которые почувствовали на себе, что это такое, боевые действия. Не дрогнули. До конца исполняли свой долг, - высказал свою позицию Верховный главнокомандующий, - Те, кто захочет остаться, наверное, самым правильным было бы сделать следующий шаг в военной карьере. Получить соответствующее образование.

Путин пообещал делать все, чтобы поддержать участников СВО и их семьи, а также «семьи наших погибших товарищей. Это святое дело».

- Хочу пожелать скорейшего выздоровления, реабилитации. Чтобы и ваше будущее сложилось благоприятно. Чтобы вы чувствовали, что не зря там воевали.

Когда президент уже прощался, свежеиспеченный старший лейтенант Жуланов попросил: «А можно с вами сфотографироваться?».

- Конечно, - отреагировал Владимир Путин. И орденоносцы сдвинулись плотнее.