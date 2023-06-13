Приехал на финал Лиги Чемпионов: Русского футбольного фаната в Турции зарезали из-за телефона

Мужчину убили из-за телефона

Отдых в Турции обернулся для москвича убийством. Нападение на 40-летнего Вячеслава Нечипорчук произошло в воскресенье, 11 июня, в Стамбуле. По одной из версий, конфликт произошел из-за телефона. По камерам видеонаблюдения видно, что никто истекающему кровью россиянину не помог. Очевидцы просто проигнорировали драку.

ПУТЕШЕСТВОВАЛ. ЛЮБИЛ. ЖИЛ ЯРКО

В молодости Вячеслав Нечипорчук любил рок, часто ездил на музыкальные фестивали и вечеринки. Много времени проводил с друзьями. Работал юристом. Болел за российский футбольный клуб ЦСКА. В Турцию россиянин поехал на финал Лиги Чемпионов.

- Он был очень позитивным и веселым парнем. Очень жаль, что так получилось! Парень поехал на футбол, а его зарезали. Очень трагичная история, которую необходимо предать огласке. Соболезнования родным и близким, - рассказал KP.RU приятель погибшего Дмитрий Антиповский.

Погибший был футбольным фанатом

У Вячеслава Нечипорчука в Москве остались жена и маленькая дочь. На роковой футбольный матч россиянин ходил с друзьями. Почему их не оказалось рядом в момент нападения, остается загадкой.

Мужчину в Турии зарезали неизвестные. Предварительно, все случилось из-за того, что он не захотел отдать свой телефон.

- Очень тяжело говорить о случившемся, я не могу осознать, что мой друг умер, - поделился переживаниями близкий друг Арцевик Володин.

ОФИЦИАЛЬНО

Генеральное консульство Российской Федерации в Стамбуле контролирует действия турецкой полиции. Сообщается, что двое из четырех подозреваемых задержаны.