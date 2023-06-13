Фото: REUTERS

На Времьевском выступе отбито три атаки ВСУ

Группировка войск «Восток» в районе Времевского выступа отразила три атаки ВСУ с направления Великой Новоселки в ДНР и в районе Левадного в Запорожской области, где противник потерял полторы роты, два танка, три бронемашины. На Запорожском направлении вывели из строя до 250 националистов, 5 танков, семь бронемашин, два автомобиля, САУ «Акация» и гаубицу Д-30. «Южная» группировка войск на Донецком направлении отбила атаки 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлении Первомайского и северной окраины Марьинки в ДНР. Уничтожено до 140 боевиков, бронемашина, четыре автомобиля и гаубица Д-30. «Западная» группировка войск на Купянском направлении нивелировала ДРГ ВСУ и нанесла противнику такой урон: свыше взвода, три автомобиля и гаубицу Д-20. Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении отправила во тьму более 55 «воинов света», две бронемашины, два автомобиля, САУ «Акация» и «Гвоздика», гаубицу Д-30, сожжен склад боеприпасов 67-й мехбригады ВСУ в Торском. Российские ПВО перехватили украинскую тактическую ракету «Точка-У» и 8 беспилотников ВСУ.

Зеленский мечтает, что разрушение Каховской ГЭС расследуют в Гааге

Шестой президент заявил, что Международный уголовный суд, базирующийся в Гааге, приступил к расследованию разрушения Каховской ГЭС. По данным Зеленского, представители МУС посетили Херсонскую область, (но вряд ли доехали до самой гидростанции). Лидер самостийной обещал, что украинские правоохранители будут максимально вовлечены в процесс расследования и станут помогать Международному суду. На сайте Зеленского опубликовано следующе: «Херсонщину посетили представители МУС. В первый же день после катастрофы наш генпрокурор направил в Гаагу обращение по расследованию этой катастрофы. И работа уже началась». Такая же работа, какая шла по сбитому над Донбассом малазийскому боингу? Ну, тогда за выводы этого суда можно не волноваться.

Киеву пообещали Patriot прямо от производителя?

Wall Street Journal сообщила, что оборонная компания Raytheon Technologies увеличит производства систем ПВО Patriot до 12 единиц в год. И пять штук могут попасть в руки Киева. Это подтвердил исполнительный директор компании Грег Хейс. Войдет ли этот пакет ПВО в новую партию оружия из США на 2 млрд долларов - пока неясно . Пока речь шла о закупках для Киева пусковых установок и ракет устаревшей системы ПВО Hawk, ну и какого то числа ракет для ЗРК Patriot - типа Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3). То есть, удар по репутации этих ЗРК, пораженных российским ракетным ударом в конце мая — начале июня, в Киеве и Вашингтоне как бы и не заметили, утерев плевок.

Мельник опять требует от Берлина больше железа — у него анемия?

Печально известный Андрей Мельник, экс-посол в ФРГ, а ныне замминистра иностранных дел незалежной, заявил, что Киев требует у Берлина еще больше танков и боевых машин пехоты. Разглагольствуя перед журналистом немецкого издания Taggesspigel, этот выдающийся дипломат сообщил, что бундесвер просто обязан передать ВСУ часть из имеющихся в его запасе более чем 300 бронемашин, в числе которых должны быть 60 БМП Marder. При том, что ранее ФРГ уже предоставила Украине несколько десятков танков Leopard. Похоже, слишком быстро сгорают на запорожском направлении. Ну, раз эти сломались - несите следующие.

Почему украинский лидер получает удовольствие от крови?

Фабио Мини в публикации Il Fatto Quotidiano заявил, что президент Зеленский демонстрирует публике все более пугающее удовольствие от конфликта с Москвой. Итальянский обозреватель отмечает «жестокую риторику военной пропаганды» в речах украинского лидера, которую он перенял у ряда лидеров западных стран. Мини полагает, что своими громкими драматичными заявлениями и обещаниями оплатить победу «слезами и кровью» Зеленский нашел союзников на Западе, но на глазах теряет собственную армию. Фабио пишет: «В его заявлении о контрнаступлении чувствуются нотки отчаяния, а также циничного удовольствия и лицемерия. Он говорит, что победа неизбежна, но будет много жертв. Погибнет много мужчин и женщин, многие потеряют свой дом, семью и будущее». К сожалению, свою последнюю роль этот трагикомик еще не сыграл, а вот болезнь его прогрессирует.

Голикова рассказала, что Мариуполю помогут студотряды

Татьяна Голикова, российский вице-премьер, заявила, что российские студенческие отряды этим летом приступают к восстановлении инфраструктуры Мариуполя. Голикова сообщила: «Благодаря студентам уже восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» в Донецкой народной республике, а этим летом будут восстанавливать инфраструктуру Мариуполя». Всего в этом году в студотрядах поработают свыше 200 тысяч студентов и несколько сот из них помогут Мариуполю. В День России мэр Мариуполя Олег Моргун заявлял, что город смогут возродить за три года. Сейчас восстанавливают более 1800 объектов, а из порта уже идет отправка зерна и других грузов.

Генсека ООН беспокоит непродление зерновой сделки

Антониу Гуттериш, генсек ООН, выразил тревогу из-за возможного непродления зерновой сделки. Он заявил: «Я обеспокоен ситуацией с зерновой сделкой. Мы усердно работаем над тем, чтобы обеспечить продолжение действия черноморской зерновой инициативы. И над тем, что мы можем продолжить работу по организации российского экспорта». При том российский МИД констатировал, что Запад блокирует решения трех важных для России проблем зерновой сделки — в частности, поставки аммиака по трубопроводу, который идет по территории Украины. Ну, для Киева тут проблем нет — они аммикопровод подорвали.

Смерть Берлускони проявила мерзостную суть «европейцев на Днепре»

Как отреагировали на смерть одного из крупнейших политиков мира, экс-премьера Италии Сильвио Берлускони в самостийной? Украинский сайт с базой «врагов страны» с издевательским названием «Миротворец» пометил страницу с данными многолетнего итальянского лидера подписью «ликвидирован».

Напомним, что легендарный итальянский политик был госпитализирован в больницу 9 июня, а за несколько недель до того выписался из клиники после полуторамесячного лечения. Несмотря на успешный курс химиотерапии, Берлускони проиграл свою последнюю битву с болезнью. Он скончался на 87-м году жизни в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане. «Врагом Украины» Берлускони стал из-за того, что бывал в Крыму и не поливал грязью Владимира Путина, с которым много лет поддерживал хорошие отношения.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Александр Коц: Таких атак ВСУ в Запорожье наши войска не испытывали никогда (подробнее)