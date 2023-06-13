Украинцы попыталась потопить корабль-разведчик, некогда спасавший их соотечественников

Разведывательный корабль ССВ-201 "Приазовье". Фото ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

В ночь на воскресенье была совершена очередная атака морских беспилотников, принадлежащих незалежной, на корабли Черноморского флота.

Как сообщило через несколько часов после этого нападения Министерство обороны России, ВСУ попытались ночью атаковать безэкипажными катерами корабль-разведчик «Приазовье» Черноморского флота.

«Приазовье» обеспечивал безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», который питает, кроме Турции, и часть Южной Европы.

- В ходе отражения атаки все шесть украинских катеров уничтожены огнем из штатного вооружения корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя, - сообщили в Минобороны РФ. - Пострадавших нет. «Приазовье» продолжает выполнение поставленных задач.

В нашем оборонном ведомстве подчеркнули, что «в данный период, как и в ходе предыдущих подобных атак, в воздушном пространстве центральной части Черного моря вел разведку стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk военно-воздушных сил США».

Кто бы сомневался. Разведывательно-ударные дроны, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и боевого управления «отмечаются» перед, во время всех диверсий ВСУ на российские объекты и корабли.

Напомним, они «наблюдали» во время диверсии на Крымском мосту, затопления крейсера «Москва», атак на Черноморский флот в Севастополе и его штаб, удара по нефтебазам в Крыму и Туапсе, атак на корабль «Иван Хурс».

Возможно, в Киеве забыли, но их дроны атаковали корабль, который 8 лет назад эвакуировал граждан Украины из Йемена, где шла спецоперация против повстанцев-хуситов.

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