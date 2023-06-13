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Общество13 июня 2023 4:00

В каршерингах Москвы появились новые автомобили «Москвич-3»

В каршеринге появились новенькие «Москвичи»
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Протестировать «Москвич» можно в каршеринге.Фото: Департамент транспорта Москвы

Протестировать «Москвич» можно в каршеринге.Фото: Департамент транспорта Москвы

В столичном каршеринге появились электромобили «Москвич», об этом сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. Пока что в сервисе «Ситидрайв» доступно 10 машин марки «Москвич 3е».

На сайте производителя такая модель стоит от 3,5 млн рублей. Покупатель получает на авто электродвигатель с пиковой мощностью 193 лошадиные силы, запас хода на 410 км, возможность подзарядки за 45 минут (с 20 до 80%). А еще панорамную крышу, 6 подушек безопасности, мультимедийную систему управления машиной, климат-контроль, систему кругового обзора и парктроник. Все ли фишечки сохранятся в каршеринговых моделях, пока не ясно.

Для любителей послушать свою музыку в автомобиле предусмотрены системы, которые позволят подключиться к аудиосистеме с 6 динамиками как с «яблочных» смартфонов, так и с телефонов на Android.

Власти обещают активнее развивать инфраструктуру для подзарядки электромобилей для того, чтобы спрос на этот вид транспорта увеличивался.

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