Герой спецоперации «Z» капитан Рыжкович в бою с диверсантами взял ценные трофеи

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Предположения и предрассудки все расстраивают», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Никогда не разделять сил, дабы стеречь разные пункты. Если неприятель их перейдет, тем лучше: он приблизится, чтобы его разбить».

ВЫСТОЯЛ ПОД ПЛОТНЫМ ОГНЕМ

Лейтенант Малик Гаджиев

«Мотострелковый взвод под командованием лейтенанта Малика Гаджиева выполнял боевую задачу по обороне стратегически важной высоты в районе одного из населенных пунктов. Подчиненные Гаджиева оказывали ожесточенное сопротивление превосходящим силам украинских националистов, пытавшимся вернуть ранее утраченные позиции. Находясь на передовом рубеже атаки, проявляя мужество и рискуя жизнью, Малик руководил подразделением, являясь для них примером. В ходе боя офицер получил тяжелую контузию, но, несмотря на это, продолжил руководить своим взводом. Благодаря смелым и решительным действиям лейтенанта Гаджиева под плотным вражеским артиллерийским огнем, противник был остановлен на подступах к высоте. Понеся тяжелые потери, националисты отступили».

ПОЙМАЛ СПУТНИК С ПОВРЕЖДЕННОЙ СТАНЦИИ

Рядовой Александр Машков

«В ходе специальной военной операции рядовой Александр Машков обеспечивал бесперебойную, устойчивую связь и обмен информацией внутри батальонной тактической группы российских войск. Украинские националисты, стремясь вытеснить наши войска с занимаемых позиций, атаковали район расположения российских войск с применением реактивных систем залпового огня. В результате обстрела боевиков, были повреждены узлы и агрегаты станции спутниковой связи. Понимая, что отсутствие связи лишит командование возможности оперативно координировать действия подразделений в бою, рискуя жизнью, Александр выдвинулся к поврежденному изделию и приступил к его восстановлению. Находясь в условиях обстрела со стороны боевиков, Машков оценил характер повреждений и оперативно осуществил замену повреждённых элементов, после чего заново настроил станцию. Самоотверженные действия рядового Александра Машкова и его высокий профессионализм позволили в кратчайшие сроки восстановить средства связи российских войск, что позволило передать артиллерийским расчетам координаты позиций вражеских РСЗО. Огнем российской артиллерии вражеские реактивные системы были подавлены».

ВЗЯЛ В БОЮ ЦЕННЫЕ ТРОФЕИ

Капитан Алексей Рыжкович

«Подразделение капитана Алексея Рыжковича выполняло боевые задачи по борьбе с диверсионно-разведывательной группой националистов. Вражеские диверсанты предприняли попытку скрытно выдвинуться и атаковать позиции российского подразделения. Заметив приближение националистов, Рыжкович быстро сориентировался в обстановке и вместе с подчиненными, используя условия местности, занял выгодные позиции приступил к отражению атаки националистов. Ведя бой с вооруженными боевиками, Алексей получил ранение, однако, продолжил руководить вверенным ему подразделением. Несмотря на численное превосходство, вооруженные националисты понесли существенные потери и отступили. В ходе боя с ДРГ противника подразделение Рыжковича завладело оружием иностранного производства. Благодаря высоким командным качествам и грамотным действиям капитана Рыжковича и подчинённого ему личного состава, атака националистов была отражена».