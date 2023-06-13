Фестиваль I Love Cider 2023 перенесли на июль

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Более сотни пострадавших, три десятка погибших - суррогат, который поставлялся по всей России под видом сидра, натворил немало дел. И хотя специалисты говорят, что к настоящему сидру он не имеет никакого отношения, репутацию этому напитку он, видимо,

подпортил.

17 июня в Москве планировали провести фестиваль I Love Cider 2023, но организаторы сообщили о переносе мероприятия:

- Мы все стали свидетелями чудовищной трагедии, повлекшей множество жертв, а также, как следствие, рост информационного фона, искажающего правду о традиционном сидре. Новости, комментарии и жалоба стали причиной настоятельных рекомендаций со стороны властей перенести фестиваль, - объяснила его организатор, амбассадор российского сидра Алина Локтева.

Следующая известная дата проведения I Love Cider 2023 - 15 июля, все купленные ранее билеты действительны. Однако пройдет ли мероприятие в парке «Останкино», как планировалось ранее, или на другой площадке, пока не ясно.

Что касается «Мистера Сидра», то следов самарской бормотухи в Москве пока не нашли.

- Совместно с органами исполнительной власти мы проверили более 1,6 тысячи торговых объектов, где продают слабоалкогольные напитки в розлив, но данной продукции там не обнаружено, - сообщает столичный Роспотребнадзор.Тем не менее москвичей просят не терять бдительность. И если вдруг кто-то увидит на прилавке товар под маркой «Мистер Сидр» (производитель - ООО «Анди»), то ни в коем случае подобное не пить, а о торговой точке сообщить по телефону горячей линии 8-495-687-40-41.