Что будет после украинского «контрнаступа», как будут сбивать цены на новые машины и откуда в русском языке берутся «нехорошие» слова

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Александр Коц: Таких атак ВСУ в Запорожье наши войска не испытывали никогда (подробнее)

2 место. Дмитрий «Гоблин» Пучков: Задача минимум - отрезать Украину от Черного моря (подробнее)

3 место. «Контрнаступ» наша армия отобьет, а что дальше (подробнее)

4 место. ВСУ обстреливают людей, которые пытаются покинуть затопленные города (подробнее)

5 место. Егор Бероев: Я не подам руку актёрам, которые предали Россию (подробнее)

6 место. Откуда в русском языке берутся «нехорошие» слова и как убедить ребенка их не употреблять (подробнее)

7 место. Не бейте акулу в нос. Это бесполезно! (подробнее)

8 место. Накрутки до полумиллиона! АвтоВАЗ начал бороться с дилерами, которые завышают цены (подробнее)

9 место. Сильвио Берлускони: дружил с Россией, создал партию за 60 дней и погряз в скандалах (подробнее)

10 место. Сколько платят «запрещенным» артистам в телешоу и какие новые российские сериалы скоро увидим (подробнее)