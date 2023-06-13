Пойман еще один член банды Басаева и Хаттаба

Установлено, что в июне-июле 1999 года Ярбулдыев в составе банды Басаева и Хаттаба принял активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Сотрудники ФСБ и Главного следственного управления СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу задержали жителя Нефтекумского района Ставропольского края Рустама Ярбулдыева. Он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного в 1999 году по факту вторжения устойчивых вооруженных групп (банд) под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба на территорию Ботлихского района Республики Дагестан, а также совершенных в ходе него посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих России.

«Установлено, что в июне-июле 1999 года Ярбулдыев добровольно вступил в состав банды под общим руководством Басаева и Хаттаба и принял активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Так, в период с 7 по 24 августа 1999 года, действуя в составе указанной устойчивой вооруженной группы боевиков, вооруженных автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее 1000 человек, он принял активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации», - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Представитель ведомства также рассказала, что Ярбулдыев совершил посягательство на жизнь военнослужащих Вооруженных Сил России, обеспечивающих общественную безопасность в Дагестане.

Напомним, в результате массированного прицельного обстрела, совершенного участниками банды, убиты 33 военнослужащих, 34 причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

В СК России подчеркнули, что реализуя принцип неотвратимости наказания, следователи при оперативной поддержке сотрудников ФСБ и МВД России продолжают устанавливать участников нападения, которые скрываются от правоохранительных органов.

Расследование этого уголовного дела будет продолжаться до тех пор, пока не будут задержаны все участники бандформирования. Тоже будет после проведения специальной военной операции на Украине. Все военные преступники и украинские националисты будут выявлены и привлечены к уголовной ответственности.