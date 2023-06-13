Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика13 июня 2023 8:45

"Армия дронов" и сковородка за 1,5 миллиона: на Украине ищут новые способы поднажиться

На Украине продолжают зарабатывать, кто как может
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
На Украине продолжают зарабатывать, кто как может

На Украине продолжают зарабатывать, кто как может

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В невиданном приступе патриотизма вся Украина, как один, поднялась на «захист Батькивщины». Или не один, а одна? Да какая разница, все равно вранье. Подобную чушь может нести только какой-нибудь совершенно и наглухо отбитый пропагандист, вроде Михаила Подоляка, да и тот в это время гребет под себя обеими руками с лопатой в них, осваивает выделенные на ботов финансы, пока рот занят бравурными ура-укропатриотическими речами.

В реальности же вся Украина сейчас смотрит по сторонам, чтобы найти, где еще как можно поднажиться, используя трудные времена. А если кто кричит, что он нашел вора, то делает это из зависти, что удалось украсть не ему, а кому-то другому. Поскольку «таковы извечные традиции украинского лыцарства».

Вот, например офицер ВСУ с позывным «Мадяр», которого давно произвели в «герои Бахмута», поскольку он оттуда постил видосики и фоточки. Оказывается, он вовсе и никакое не герой. Потому что сейчас собирает средства на «армию дронов». Как он объявил, на эти цели ему надо собрать 75 миллионов гривен. Куча деньжищ, по украинским понятиям, и объяснимо, что на Банковой, в команде Зеленского обиделись, поскольку эти деньги пролетают мимо их карманов. «Мадяра» быстро объявили «миллионером» и «мутной личностью», да еще с «темным прошлым» и мягко порекомендовали деньги ему не слать. Мы, со своей стороны, можем только поддержать эту рекомендацию. А то вдруг он деньги не «прихватизирует», а реально истратит на дроны для ВСУ, а нам такого не надо.

А задумывались ли вы, дорогие читатели-россияне, например, что является самой необходимой вещью в бомбоубежище? Вода, вентиляция, набор продуктов питания в НЗ… Нет, все не то. Не угадали. В одном из лицеев Киева дали совершенно неожиданный ответ на этот вопрос, закупив для укрытия электрическую сковородку за 720 тысяч гривен. Не знаю, моет она с вертикальным взлетом и посадкой, или еще какие достоинства есть у агрегата за более чем 1,5 миллиона рублей. Вопрос, что с ней делать, когда в убежище не будет электричества? Но это, наверное, вопрос для умных. Потому что у рачительной хозяйки все в хозяйстве пригодится: и сковородка за 720 тысяч гривен, и овощерезка за 130 тысяч гривен. Которая была куплена ранее. Правда, говорят, что овощерезка, хоть и электрическая, но имеет и ручной привод. Можно за ручку крутить, механически воздействуя на вощи. Такая и без электричества пригодится. Впрочем, и сковородкой по башке – тоже использование, хоть и дороговато выйдет.

А что вы хотите, конфликт - конфликтом, а гешефт – он как обед – должен быть по расписанию. И речь уже не о сковородах и овощерезках. Правительство Украины официально разрешило ввозить российский газ на Украину для его закачки и хранения в подземных газовых хранилищах (ПХГ). Мы, конечно, тоже можем спросить, с чего это мы продаем Украине газ? Но у нас войны нет, у нас спецоперация, а украинцы, хоть и забыли объявить войну России, но на каждом углу кричат про нее. Только все в этой ситуации нормально, ели не считать, что «незалежники-самостийники» исправно транспортируют газ «страны-ахрессора» в Европу. Потому что и этот газ, о котором позаботилось правительство Украины, разрешив его ввоз в Незалежную, это российский газ для европейских стран. И в Киеве планируют, что европейские государства, до сих пор получающие газ по трубопроводу из Росси через Украину, будут закачивать его в украинские же ПХГ. А потом, при необходимости, забирать его в отопительный сезон, или когда им потребуется.

Правда с учетом того, что «Нафтогаз Украины» не успевает в очередной раз закачать в ПХГ необходимые для прохождения отопительного сезона в самой Украине объемы газа, я бы на месте европейцев такого доверия не оказывал. Да и, вообще, никакого доверия им не оказывал бы. Кто знает, какой они гешефт придумают в следующий раз? Не исключено, что как раз с этим газом, который считается «европейским». Русский ведь они не используют, как заявляют, уже который год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Слишком быстро заканчиваются: Украина потребовала в три раза больше танков Leopard через неделю после начала наступления

Экс-посол Киева в Германии Андрей Мельник оценил обороноспособность ФРГ и "обязал" немцев поставить больше бронетехники и вооружений (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ