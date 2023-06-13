"Армия дронов" и сковородка за 1,5 миллиона: на Украине ищут новые способы поднажиться

На Украине продолжают зарабатывать, кто как может Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В невиданном приступе патриотизма вся Украина, как один, поднялась на «захист Батькивщины». Или не один, а одна? Да какая разница, все равно вранье. Подобную чушь может нести только какой-нибудь совершенно и наглухо отбитый пропагандист, вроде Михаила Подоляка, да и тот в это время гребет под себя обеими руками с лопатой в них, осваивает выделенные на ботов финансы, пока рот занят бравурными ура-укропатриотическими речами.

В реальности же вся Украина сейчас смотрит по сторонам, чтобы найти, где еще как можно поднажиться, используя трудные времена. А если кто кричит, что он нашел вора, то делает это из зависти, что удалось украсть не ему, а кому-то другому. Поскольку «таковы извечные традиции украинского лыцарства».

Вот, например офицер ВСУ с позывным «Мадяр», которого давно произвели в «герои Бахмута», поскольку он оттуда постил видосики и фоточки. Оказывается, он вовсе и никакое не герой. Потому что сейчас собирает средства на «армию дронов». Как он объявил, на эти цели ему надо собрать 75 миллионов гривен. Куча деньжищ, по украинским понятиям, и объяснимо, что на Банковой, в команде Зеленского обиделись, поскольку эти деньги пролетают мимо их карманов. «Мадяра» быстро объявили «миллионером» и «мутной личностью», да еще с «темным прошлым» и мягко порекомендовали деньги ему не слать. Мы, со своей стороны, можем только поддержать эту рекомендацию. А то вдруг он деньги не «прихватизирует», а реально истратит на дроны для ВСУ, а нам такого не надо.

А задумывались ли вы, дорогие читатели-россияне, например, что является самой необходимой вещью в бомбоубежище? Вода, вентиляция, набор продуктов питания в НЗ… Нет, все не то. Не угадали. В одном из лицеев Киева дали совершенно неожиданный ответ на этот вопрос, закупив для укрытия электрическую сковородку за 720 тысяч гривен. Не знаю, моет она с вертикальным взлетом и посадкой, или еще какие достоинства есть у агрегата за более чем 1,5 миллиона рублей. Вопрос, что с ней делать, когда в убежище не будет электричества? Но это, наверное, вопрос для умных. Потому что у рачительной хозяйки все в хозяйстве пригодится: и сковородка за 720 тысяч гривен, и овощерезка за 130 тысяч гривен. Которая была куплена ранее. Правда, говорят, что овощерезка, хоть и электрическая, но имеет и ручной привод. Можно за ручку крутить, механически воздействуя на вощи. Такая и без электричества пригодится. Впрочем, и сковородкой по башке – тоже использование, хоть и дороговато выйдет.

А что вы хотите, конфликт - конфликтом, а гешефт – он как обед – должен быть по расписанию. И речь уже не о сковородах и овощерезках. Правительство Украины официально разрешило ввозить российский газ на Украину для его закачки и хранения в подземных газовых хранилищах (ПХГ). Мы, конечно, тоже можем спросить, с чего это мы продаем Украине газ? Но у нас войны нет, у нас спецоперация, а украинцы, хоть и забыли объявить войну России, но на каждом углу кричат про нее. Только все в этой ситуации нормально, ели не считать, что «незалежники-самостийники» исправно транспортируют газ «страны-ахрессора» в Европу. Потому что и этот газ, о котором позаботилось правительство Украины, разрешив его ввоз в Незалежную, это российский газ для европейских стран. И в Киеве планируют, что европейские государства, до сих пор получающие газ по трубопроводу из Росси через Украину, будут закачивать его в украинские же ПХГ. А потом, при необходимости, забирать его в отопительный сезон, или когда им потребуется.

Правда с учетом того, что «Нафтогаз Украины» не успевает в очередной раз закачать в ПХГ необходимые для прохождения отопительного сезона в самой Украине объемы газа, я бы на месте европейцев такого доверия не оказывал. Да и, вообще, никакого доверия им не оказывал бы. Кто знает, какой они гешефт придумают в следующий раз? Не исключено, что как раз с этим газом, который считается «европейским». Русский ведь они не используют, как заявляют, уже который год.

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