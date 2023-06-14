Владимир Пястолов, гендиректор Федеральной пассажирской компании: Железнодорожный туризм снова становится модным

Фото: АО ФПК

Поезд как основной вид транспорта

- Владимир Геннадьевич, вот уже больше года выезд россиян за границу серьезно ограничен. Как это отразилось на железнодорожных перевозках поездами дальнего следования?

- В прошлом году действительно многое изменилось для путешественников. Многие из них снова выбрали поезда как основной вид транспорта для поездок по стране. Президент Российской Федерации поставил перед нами задачу - обеспечить стабильные и бесперебойные перевозки по железной дороге, особенно в южном направлении, и мы с ней справились. В общей сложности внутри России мы перевезли нашими поездами около 96 млн пассажиров.

Пассажиры продолжают выбирать поезда дальнего следования для путешествия между городами и сегодня.

- С приходом тепла вся Россия устремляется к курортам Краснодарского края. ФПК готова к ажиотажу?

- Лето для железнодорожников - это всегда период интенсивной работы. По сегодняшним оценкам, с мая по сентябрь в направлении юга России мы перевезем более 11 млн пассажиров. Чтобы билетов гарантированно хватило всем, мы предложим почти 13,5 млн мест. Это больше, чем летом 2022 года, когда спрос тоже был очень высоким. Более того, еще в мае в ответ на высокий спрос мы начали назначать дополнительные поезда.

Для перевозок на юг мы подготовили почти 6 тысяч вагонов. Более 90% из них будут оснащены современными кондиционерами и биотуалетами. О том, в каком вагоне вы поедете и что в нем есть, можно узнать у кассира или через электронные сервисы. На электронном билете и на обычном, бумажном, есть специальные значки - пиктограммы.

- Родителям, которые отправляют своих детей на отдых, можно не волноваться за их безопасность в пути?

- Перевозки детей для нас были и будут в приоритете. Для них мы используем вагоны последних лет постройки, в которых есть все необходимое для комфортной и безопасной поездки. По предварительным прогнозам, этим летом мы перевезем более 600 тысяч детей в составе организованных групп. Для этого сформируем 14 составов «детских» поездов. В них будут работать сотрудники, которые прошли специальную подготовку и вакцинацию.

К местам отдыха дети могут добраться и комбинированными маршрутами «самолет+поезд». То есть самолетом они будут прибывать в города юга России, где открыты аэропорты, а далее следовать поездами к местам отдыха на Черноморском побережье.

Тур на Северный Кавказ

- Какие еще направления, кроме южных, будут пользоваться повышенным спросом?

- Динамика продаж показывает, что среди востребованных направлений в этом году: Москва - Санкт-Петербург, Москва - Нижний Новгород и Москва - Ярославль. Также мы видим рост спроса на поезда в сообщении с теми городами, где на данный момент временно действуют ограничения на полеты гражданской авиации.

Фото: ОАО РЖД

- Говорят, спросом пользуются и туристические поезда?

- Железнодорожный туризм снова возвращается в моду. Сегодня мы предлагаем более 30 различных маршрутов. Очень популярны недельные туры на Северный Кавказ, на Байкал, в Сибирь и в города Русского Севера: за одну поездку можно посмотреть Карелию, знаменитые Кижи, Соловецкие острова, северное Приладожье, а также родину Деда Мороза - Великий Устюг.

Этим летом пассажиры также могут отправиться на юбилейный Грушинский фестиваль, посетить Санкт-Петербург в период белых ночей, посетить Астрахань, чтобы увидеть цветущие лотосы. В сентябре предлагаем отправиться на Таманский полуостров и в Новороссийск, чтобы увидеть красоту виноградников на морском побережье и попробовать местные деликатесы.

Обед ресторанного уровня

- Долгое время пассажиры жаловались на питание в поезде, но сейчас ситуация заметно изменилась. Как будете дальше развивать это направление?

- Два года назад появилась новая концепция питания, простая и привычная еда: борщ, куриный суп, котлеты с различными гарнирами, маленькие детские пельмешки, десерты и напитки. Есть блюда и ресторанного уровня. Еда готовится на специализированных предприятиях, а затем в вагонах-бистро поездов ее разогревают и сервируют.

Заказать блюда из новой концепции можно даже в тех поездах, где нет вагона-бистро. В них мы создали кухню, где хранятся блюда и где их можно подготовить к подаче. Этим занимается проводник: он принимает заказы от пассажиров, разогревает блюда, сервирует их и подает. Такой порядок сейчас действует в двух уральских поездах сообщением Екатеринбург - Сургут и Сургут - Москва. В течение 2023 года планируем масштабировать сервис.

Пользуется популярностью и сервис доставки еды к поезду: с начала года пассажиры оставили почти в два раза больше заказов, чем в 2022 году. Готовую еду из ресторанов и кафе к поездам доставляют 88 предприятий общественного питания на 63 станциях.

- Какие сервисы появились в преддверии лета?

- Специально к летнему сезону мы обновили нашу локальную информационно-развлекательную систему «Попутчик». В ней появились новые фильмы, музыка и, конечно, мультфильмы и книги для детей. Он доступен по адресу rzd.plus, выход в интернет не требуется. На полях ПМЭФ в Санкт-Петербурге планируем заключить соглашение с одним из крупнейших в нашей стране онлайн-кинотеатров Okko, контент которого есть на «Попутчике» в специальном разделе.

Пассажиры, у которых много багажа, могут воспользоваться услугами носильщиков. Это можно сделать на 42 станциях в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Сочи и других крупных вокзалах. Услуга пользуется популярностью: уже выполнено свыше 3,5 тысячи заявок и перенесено свыше 6 тысяч чемоданов, сумок, коробок.

Подумали мы и о тех, кто путешествует со своим авто. Перевозить машины теперь можно и в поезде Владивосток - Москва. Спрос огромен: за три месяца мы перевезли по самому протяженному в мире железнодорожному маршруту уже порядка 100 автомобилей. Скорость доставки самая быстрая в стране - 7 дней.

- Складывается впечатление, что за последние годы подвижной состав ФПК стал более современным. Насколько ощутимо удастся обновить вагоны в этом году?

- Действительно, вагонный парк компании «молодеет»: по сравнению, например, с 2019 годом средний возраст вагонов снизился почти на 5 лет. Всего же в 2023 году планируется приобрести 550 новых вагонов, в том числе 100 двухэтажных.

Работу над новыми типами подвижного состава мы ведем совместно с отечественным производителем. Кроме того, мы совершенствуем уже существующие вагоны в нашем парке.

Например, этим летом на Петербургском международном экономическом форуме представляем новый интерьер вагонов СВ. Он определенно понравится пассажирам, которые любят путешествовать в уединении. Рассчитываем получить около 30 таких вагонов до конца года.