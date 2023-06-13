Более 700 голов и почти миллион карт болельщика

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Завершены матчи Российской Премьер-Лиги, на них было забито 730 голов – это лучший показатель за все время существования РПЛ. Этот сезон также запомнится и введением карты болельщика. Всего с июля 2022 года по май 2023 было выдано 967 тыс. карт.

«Зенит» чемпион пятый сезон подряд

Петербургский «Зенит» досрочно завоевал чемпионский титул. Победный матч на трибунах смотрели почти 50 тыс. зрителей – рекорд по посещаемости в этом сезоне. На втором и третьем местах турнирной таблицы по итогам сезона оказались ЦСКА и «Спартак». Место в следующем сезоне себе обеспечили «Ростов», «Ахмат», «Краснодар», «Оренбург», «Локомотив», «Динамо», «Сочи», «Урал» и «Крылья Советов». «Химки» и «Торпедо» выбыли из РПЛ, зато в лигу вернулись «Рубин» и «Балтика». Еще два участника будущего сезона определятся по итогам стыковых матчей «Пари Нижний Новгород»–«Родина» и «Факел»– «Енисей».

Карта болельщика – новый сервис для фанатов

С первой половины сезона для посещения матчей пяти клубов РПЛ – «Ростов», «Сочи», «Урал», «Крылья Советов», «Пари Нижний Новгород» – была введена карта болельщика. Со второй половины сезона к сервису подключили уже все 16 клубов лиги. Карта нужна для покупки билетов и абонементов и прохода на стадион. Оформить ее можно на портале «Госуслуги» или в приложении «Госуслуги Карта болельщика» (RuStore, Google Play, Apple Store, AppGallery). За сезон выдано более 967 тыс. карт. Больше всего – в Москве (135,2 тыс.), Санкт-Петербурге (129 тыс.) и Краснодарском крае (120 тыс.).

Как упростили оформление карты

Изначально оформить карту болельщика можно было в 11 регионах двумя способами: подать заявление на «Госуслугах» и после этого подтвердить личность в МФЦ или пройти всю процедуру оформления полностью в МФЦ. Причем второй способ был доступен только в пяти регионах, где карту болельщика ввели в июле 2022 года.

В течение сезона функционал сервиса постоянно совершенствовался – и теперь оформление карты стало проще и доступнее. Подтвердить личность в МФЦ после подачи заявления на «Госуслугах» можно уже в 77 регионах, а оформить карту с нуля полностью в МФЦ – в 10. Полный список отделений МФЦ доступен на портале «Госуслуги» и в приложении.

Кроме того, появились два новых способа оформления карты через приложение «Госуслуги Карта болельщика»: с помощью действующего загранпаспорта нового образца (на 10 лет) или с помощью биометрии Оба полностью онлайн – без посещения МФЦ.

Кроме того, упростили и процедуру оформления карты для детей до 14 лет. Теперь родителям нужно подать заявление и загрузить фотографию ребенка через свой личный кабинет и карта появится автоматически. Это правило начало действовать с 26 мая, а вместе с ним еще два нововведения:

• инвалиды и дети-инвалиды от 14 до 18 лет могут получить карту через клуб РПЛ (сотрудники клубов будут заполнять заявление и проводить идентификацию);

• для пенсионеров и инвалидов откроют отдельные окна для получения карты во временных центрах помощи болельщикам около стадионов.

Как купить билет и пройти на стадион

Для покупки билета на матч на сайтах футбольных клубов, билетных агрегаторов и в кассах нужно указать номер карты болельщика или номер телефона или адрес электронной почты, к которым она привязана. После покупки билет появится в личном кабинете на «Госуслугах» и в приложении «Госуслуги Карта болельщика». Если билетов куплено несколько, нужно назначить их владельцев. Как только владелец будет назначен, сформируется QR-код для прохода на стадион. QR-код нужно поднести к считывателю.

На какие матчи нужна карта болельщика

В ближайшее время карта потребуется для покупки билета и прохода на финал Кубка России по футболу «Краснодар» – ЦСКА (11 июня, стадион «Лужники»). А уже в июле стартует новый сезон РПЛ, тогда карта будет нужна для посещения матчей всех 16 клубов. Оформляйте карту болельщика и приходите болеть за свою команду на стадионе!