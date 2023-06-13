Елена Север, ЮрКисс и ВладиМир отправились на Донбасс в рамках марафона Агитбригады «Русского Радио»

Певица, актриса и телеведущая Елена Север вместе со своими сыновьями, популярными исполнителями ЮрКиссом и Владимиром, в преддверии Дня медицинского работника посетили медицинские клиники Донбасса. Поездка состоялась в рамках патриотического марафона Агитбригады «Русского Радио» второй год идущего в России, в том числе на прифронтовых и присоединенных территориях – в поддержку российских военных.

Агитбригады «Русского Радио» имеют огромное значение, причем не только с точки зрения психологической поддержки зрителей. Этот марафон – в первую очередь, реальная помощь непосредственным участникам СВО, военным и тем, кто живет на прифронтовых территориях. В отличие от многочисленных столичных автопробегов и концертов «в поддержку», марафон «Русского Радио» проходит на по-настоящему опасных территориях. А звезды, лауреаты Премии RU.TV и «Золотого Граммофона» тратят свои гонорары на гуманитарную помощь.

11 июня артисты отправились в многострадальный Донецк. В отделение недоношенных младенцев Третьей горбольницы они привезли специальные облучатели для лечения постродовой желтухи, передали медицинскую мебель для пациентов. Это далеко не первая помощь этому медучреждению. А в качестве подарка персоналу преподнесли многофункциональное печатное устройство. Из-за его отсутствия в отделении документооборот осуществлялся вручную.

Далее артисты отправились в центр охраны материнства и детства, который находится в самом обстреливаемом районе города Донецка, где главным врачом работает доктор Бессонов, который 6 часов во время бомбежки закрывал своим телом младенцев, подключённых к ИВЛ. Артисты узнали, что в этой больнице есть проблема с отсутствием кондиционеров для отделения реанимации, где новорожденные получают дыхательную поддержку. Также исполнители помогли с приобретением одноразовых катетеров внутривенных и кранов инфузионных для капельниц, в которых здесь очень нуждаются. Все это было доставлено.

В честь дня медработника артисты решили порадовать персонал. Они давно мечтали о кофемашине, ведь во время дежурства им необходимо сохранять бодрость. Гости даже не ожидали, что этот подарок принесет столько положительных эмоций и слов благодарности.

Финальной точкой поездки стала республиканская больница в г. Луганске. Здесь состоялась церемония награждения медперсонала, который приехал сюда из разных районов ЛНР. Специальные дипломы за профессионализм и героизм вручала Министр здравоохранения республики. Елена Север, ЮрКисс и ВладиМир дали концерт вместе с группой «Земляне». Артисты, как всегда, приехали не с пустыми руками. В этот раз привезли в подарок клинике: коляски для перевозки раненых, в том числе и электрические. Также для помощи раненым привезли костыли, опорные палки и регулируемые ходунки. Одно из инвалидных кресел, по словам ЮрКисса будет передано одинокому пожилому пациенту, который, в силу жизненных обстоятельств, остался один.

Врачам больницы Елена Север сделала именные подарки, а группа «Земляне» вручила брендированные футболки и кепки.

Елена Север, ЮрКисс, ВладиМир и группа «Земляне» - активные участники и инициаторы всероссийского патриотического марафона Агитбригады «Русского Радио». В рамках марафона звезды «Русского Радио» дали концерты в Луганске, Новороссийске, Мелитополе, Севастополе, воинских частях и мобилизационных пунктах Подмосковья и других городах. На сегодняшний день состоялось больше 30 концертов Агитбригад, цель которых – проложить мостик между военными и их семьями, напомнить военным о том, что сегодня вся страна вместе с ними.

11 июня концерт Агитбригад «Русского Радио» также прошел в Москве: на теплоходе выступили Нина Фокина, Сергей Арутюнов и IVAN. Они подарили свои песни семьям военнослужащих.

«Я бы назвали эмоции выступать перед семьями военнослужащих особенными, – отметила Нина Фокина. – Именно на таких мероприятиях невероятная атмосфера сплоченности, единства. Чем больше таких мероприятий – тем больше мы убеждаем наш народ быть вместе. Это очень важно в нынешнее время. Я безумно благодарна «Русскому Радио» за то, что существуют Агитбригады. Мне очень почетно быть частью такого проекта и поддерживать наш народ».

Военные, их семьи, медики неизменно горячо встречают концерты Агитбригад «Русского Радио». Как отмечают зрители в воинских частях и госпиталях, музыка, действительно, помогает держаться и приближать победу.