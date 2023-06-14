Ставка ценою в жизнь

Новый фильм-сенсация «Грязная ставка» ломает стереотипы людей о том, что на самом деле происходит в мире большого спорта. Шокирует воображение правда о тесной связи мира спорта с букмекерским бизнесом.

В нем представлены ошеломляющие подробности договорных матчей чемпионата мира по хоккею, Лиги чемпионов и Лиги Европы по футболу.

Сюжет проливает свет на тщательно засекреченную организацию букмекерскими компаниями спортивных соревнований с целью манипуляции результатами в зависимости от сделанных ставок и извлечения прибыли.

Фильм «Грязная ставка» раскрывает мрачную реальность того, как букмекерские компании зарабатывают огромные деньги, обманывая людей. Люди слепо верят, что выиграют большой куш на ставках, однако проигрывают все до последнего в нечестном пари, где их счета блокируются на годы и замораживается выплата выигрышей под надуманными предлогами. Оборот денежных средств букмекерского рынка только в России составляет более полутора триллионов в год.

Реклама букмекеров повсюду, в детских играх и мобильных приложениях, на спортивных площадках, которые проводят детские соревнования.

По словам автора фильма Эмиля Музаффарова, договорные матчи чаще всего проводятся в Европе, так как в Азии на черном рынке на них можно поставить огромные суммы, доходящие до десятков миллионов долларов на один матч. Спортивные функционеры Европы предпочитают закрывать глаза на происходящее в мире спорта, так как на кону огромные деньги от спонсоров, продажи билетов и спортивной атрибутики.

Он приводит пример такой игры с участием национальной сборной Эстонии по хоккею, которая сыграла на чемпионате мира договорной матч. Аналогичным образом фильм погружает зрителя в мир большого тенниса, разоблачая спорные теннисные турниры, в которых участвовали профессиональные игроки. Организовывала подобные турниры крупная букмекерская компания, несмотря на то что это строго запрещено законом. Букмекеры манипулировали игроками, в зависимости от сделанных ставок, с целью получения незаконной прибыли.

Во время эпидемии коронавируса, Эмиль провел турниры с участием профессиональных топ-теннисистов, таких как Александр Бублик, Роман Сафиуллин, Александр Кукушкин. На этих турнирах принимали ставки во всех крупных букмекерских компаниях мира.

Нельзя не отметить тот факт, что Эмиль Музаффаров является весьма скандальной и противоречивой фигурой в букмекерском бизнесе. У него часто возникают конфликты с букмекерскими компаниями и их владельцами. В фильме также упоминается скандал с президентом национальной ассоциации букмекеров России и владельцем компании «Лига Ставок» Олегом Журавским.

Эмиль известен тем, что за годы руководства компанией «Букмекер-Паб», которой принадлежат такие бренды, как «1Х-ставка» и «1Х-бет», сумел вывести ее на самый высокий уровень охвата и продаж. На момент его ухода из компании было 555 действующих пунктов приема ставок.

В интервью изданию «Mash» Эмиль обвинил Никиту Филатова, бывшего игрока сборной России по хоккею, игрока НХЛ «Коламбус Блю Джекетс», «Салавата Юлаева» и ЦСКА, в организации договорных матчей и подал заявление председателю СК РФ Александру Бастрыкину. В настоящий момент ведется проверка этого дела.

Фильм не уклоняется от грязных реалий спорта и от того, как он превратился в первую очередь в грязный бизнес, который часто смешивает спортсменов, тренеров, судей и владельцев клубов с интересами букмекерских компаний.

Так же раскрывает жадность и манипуляции со стороны букмекеров и их покровителей, которые эксплуатируют людей ради наживы и подрывают чистоту спорта.

Фильм затрагивает проблему миллионов людей по всему миру и дает представление о том, как избежать мошенничества со стороны букмекерских компаний.

Автор фильма вместе с известными блогерами работает над просветительской кампанией о том, как надо ограждать детей от участия в ставках, а также о запрете букмекерским компаниям рекламирования и приема ставок на детские соревнования. Люди должны понять, что ставки не могут быть способом заработка.

История, рассказанная в фильме, своим примером может вдохновить людей на создание большого проекта, так как это получилось у главного героя. Приехав из провинциального города Набережные Челны, собрав свою команду единомышленников, Эмиль смог достичь большого успеха, изменив рынок в цивилизованную сторону. На сегодняшний день по его стандартам продолжает работать букмекерский рынок России, где вы можете сделать ставку в полноценных комфортных для игроков залах.